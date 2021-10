Taekwondo-Schüler absolvieren Dan-Prüfung

Nach fast zwei Jahren Training, Fleiß und Motivation fand für 15 Jugendliche und Erwachsene der Ünlübay Taekwondo Schule die Schwarzgürtel-Prüfung statt. Die Corona-Pandemie machte es den Sportlern nicht einfach, auf ihr großes Ziel hinzuarbeiten. Wochenlang konnte das Training nur online stattfinden, zeitweise auch in kleinen Gruppen.

Von den 15 Teilnehmern legten zehn ihre Prüfung für den 1. Dan und fünf für den 2. Dan ab. Die Prüfung war in die fünf Disziplinen des Taekwondo unterteilt; Formen, Ilbo-Taeryon-Einschrittkampf, Zweikampf, Selbstverteidigung und Bruchtest.

Ganz zu Beginn wurde mit der Disziplin Formen angefangen. Dabei handelt es sich um die Übung festgelegter Bewegungsabläufe, die zum Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner dienen. Mit viel Kraft, Einsatz und Präzision absolvierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Wahlform und ihre Pflichtform.

Beim Ilbo-Taeryon-Einschrittkampf handelt es sich um einen abgesprochenen Einschritt-Kampf mit einem Partner. Dabei wurden pro Partner insgesamt acht unterschiedliche und beeindruckende Verteidigungstechniken für den formenorientierten und den wettkampforientieren Angriff vorgeführt.

Als nächstes zogen die Sportler ihre komplette Wettkampfausrüstung an, die aus Kopfschutz, Unterarm- und Schienbeinschonern, Spannschützern, Handschutz und einer Weste besteht. In der Disziplin Zweikampf kommt es darauf an, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um den Kampf zu gewinnen. Bei der Dan-Prüfung wurden zuerst vorgegebene Wettkampfübungen geprüft, anschließend wurde ein Sparring vorgeführt, in dem zwei Sportler desselben Geschlechts und etwa derselben Gewichtsklasse gegeneinander kämpften.

Als vorletzte Disziplin stand Selbstverteidigung an. Hier wurden unterschiedliche Angriffs- sowie unterschiedliche Verteidigungstechniken vorgeführt. Begonnen wurde mit der weiten Distanz die Angriffe mit Fußtechniken beinhaltet. Anschließend wurde in die mittlere Distanz übergegangen. Hier verteidigten sich die Sportler gegen unterschiedliche Angriffstechniken. Ganz zum Schluss wurden noch Verteidigungstechniken bei Angriffen auf dem Boden ausgeführt. Die Sportler zeigten hier ein vielfältiges Spektrum an unterschiedlichen Verteidigungstechniken.

Als letzte Disziplin stand für alle ab 15 Jahren der Bruchtest an. Der Bruchtest bei der 1. Dan-Prüfung bestand aus drei Brettern, wovon zwei Bretter in einem kombinierten Reihenbruchtest ausgeführt werden mussten. Beim 2. Dan bestand der Bruchtest aus vier Brettern, wovon ebenfalls zwei Bretter in einem kombinierten Reihenbruchtest ausgeführt wurden. Mit teils beeindruckenden Bruchtest-Kombinationen war es definitiv das Highlight der Schwarzgürtel-Prüfung.

Alle 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestanden wegen ihrer ausgezeichneten Leistung mit Bravour die Prüfung. Der Prüfer Abdullah Ünlübay war mit der Leistung sehr zufrieden.