Tôsô X Kurs startet am 20. Januar

Der Fortsetzungskurs von Tôsô X startet am Montag, 20. Januar. Auch neue Teilnehmer sind willkommen, teilt der veranstaltende SV Ochsenhausen mit. Tôsô X ist laut Ankündigung eine rasante Mischung aus Aerobic, Tanz, mit Elementen aus den asiatischen Kampfsporttechniken (Punches, Kick und Fights) und allgemeinen Fitnessübungen. Bei den Kursstunden werde die Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit trainiert. Tôsô X sei für Frauen und Männer jeden Alters geeignet. Der Kurs beinhaltet zwölf Einheiten und findet immer montags von 19.30 bis 20.30 Uhr im Gemeindesaal Ochsenhausen im Gymnasium statt. SVO-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung. Weitere Infos und Anmeldung unter www.svochsenhausen.de/home/kurse/toso-x oder bei Annette Rehm unter Telefon 0176/56820395 oder per Mail an a.rehm@svochsenhausen.de