SVO-Zugang Kesici ist weiter im Wartestand

Auf den SV Ochsenhausen wartet in der Fußball-Landesliga die nächste schwere Aufgabe. Der Tabellenelfte gastiert beim Aufstiegsanwärter VfB Friedrichshafen. Anstoß im Zeppelinstadion ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Vier Spiele, vier Niederlagen – so lautet die Bilanz des SVO bisher nach der Winterpause. Die Abstiegszone ist für das Team von Spielertrainer Oliver Wild bedrohlich nahe gerückt. Zuletzt unterlag Ochsenhausen vor Wochenfrist im Derby gegen den FV Biberach mit 1:4. „Biberach war uns auf allen Positionen überlegen. Wir haben keine Torgefahr entwickelt und hatten zu viele Löcher im Mittelfeld. Es hat in allen Mannschaftsteilen nicht gepasst“, erläutert Oliver Wild rückblickend, woran es gemangelt hat. „So eine Derbyniederlage fühlt sich nicht gut an. Alle waren enttäuscht.“

Spieler zeigen richtige Reaktion

Im Training unter der Woche ist das 1:4 gegen den FVB aber schnell abgehakt gewesen. „Die Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt und gut gearbeitet“, so der SVO-Spielertrainer, der den kommenden Gegner Friedrichshafen klar in der Favoritenrolle sieht. „Denis Nikic, Harun Toprak, Daniel Di Leo und Ralf Heimgartner sind alle klasse Spieler und auch sonst ist der VfB-Kader top besetzt“, sagt Oliver Wild. Zudem weiß auch er um die Ergebnisse des aktuellen Tabellenvierten in der Rückrunde, in der der VfB noch ungeschlagen ist: „Friedrichshafen ist die Mannschaft der Stunde in der Landesliga.“

„Kompliziert und völlig sinnfrei“

Personell ist die Lage beim SVO vor dem Auswärtsspiel angespannt. Abwehrchef Thilo Denzel (Sprunggelenkverletzung) und Louis Bendel (privat verhindert) stehen nicht zur Verfügung wie auch Djilon Sambou. Letzterer hatte im Derby gegen den FV Biberach wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen und ist für zwei Spiele gesperrt worden. Weiterhin nicht spielberechtigt ist Zugang Burak Kesici. Dessen Rotsperre (drei Spiele), die er aus Sonthofen mitbrachte, verhindert erneut seinen Einsatz. „Die Sperre zählt für unsere am niedrigsten spielende Mannschaft und damit für unsere ,Zweite‘, die in der Kreisliga A erst zwei Spiele nach der Winterpause absolviert hat. Das ist kompliziert und völlig sinnfrei“, ägert sich Oliver Wild. „Diese Regel muss man nicht verstehen. Die Kritik daran haben wir beim Verband auch schon deutlich kommuniziert. Aber es hilft nichts, er wird letztmals fehlen.“

Wegen der Ausfälle stelle sich die Mannschaft fast von alleine auf. „Wir haben gegen Friedrichshafen nichts zu verlieren, wollen auf jeden Fall aber einen Punkt mitnehmen“, erläutert der SVO-Spielertrainer die Zielsetzung. Das Hauptaugenmerk werde zunächst auf die Defensive gerichtet sein.