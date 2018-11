SVO will Wiedergutmachung betreiben

Der SV Ochsenhausen empfängt in der Fußball-Landesliga den Aufsteiger FC Mengen (Anstoß: Samstag, 14.30 Uhr). Nach der 2:4-Niederlage in der Vorwoche bei der TSG Balingen II ist für den SVO im Duell der Tabellennachbarn Wiedergutmachung angesagt.

„Das war mit Abstand die schlechteste Saisonleistung. Die Mannschaft hat sich nach dem 0:2 aufgegeben und das Spiel quasi abgeschenkt“, findet SVO-Spielertrainer Oliver Wild auch noch knapp eine Woche später deutliche Worte für die Auswärtsniederlage im Zollern-Alb-Kreis und fügt hinzu: „Das darf sich nicht wiederholen. Das habe ich der Mannschaft versucht klarzumachen.“

Gleiche Spielphilosophie

Mit Blick auf das Heimspiel am Samstag ist er sehr optimistisch, dass seine Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen wird gegen den Tabellenachten Mengen. Aktuell hat der FCM 20 Zähler auf dem Konto, zwei Punkte mehr als Ochsenhausen. „Wir müssen wieder als Mannschaft geschlossen auftreten. Das wissen wir auch“, sagt der 33-Jährige. „Mit Mengen erwartet uns eine Mannschaft, die einen Lauf hat. Nach dem 6:0 gegen Kißlegg wird der FCM mit Sicherheit selbstbewusst anreisen.“ Oliver Wild schätzt die Mengener ähnlich stark ein wie sein Team, auch die Spielphilosophie sei die gleiche. „Der FCM ist auch kein Team, das sich hinten reinstellt. Wir müssen hoch konzentriert in die Partie gehen“, sagt der SVO-Spielertrainer.

Hervorzuheben seien bei Mengen die Klotz-Brüder Patrick (bisher 5 Saisontore) und besonders Alexander (7). Unvergessen sind die 53 Treffer von Alexander Klotz in der vergangenen Saison, als er damit quasi im Alleingang den FCM zum Meistertitel in der Bezirksliga Donau schoss. „Er ist ein sehr agiler, technisch starker Stürmer, sehr torgefährlich. Unsere Verteidiger wissen, was auf sie zukommt“, so Oliver Wild. Einen Sonderbewacher für Alexander Klotz werde es aber nicht geben. „Den müssen wir als Team aus dem Spiel nehmen.“ Frank Martin, der in Balingen Gelb-Rot gesehen hatte, wird bei diesem Unterfangen nicht mithelfen können. Christoph Bek kehrt hingegen zurück in den Kader und soll von Beginn an spielen.