Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga in der Nachholpartie vom 17. Spieltag den FV Altheim zu Gast (Anstoß: Donnerstag, 18 Uhr). Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Altheim belegt den ersten direkten Abstiegsplatz und steht nach zuletzt vier Niederlagen in Folge deutlich mehr unter Druck als die Ochsenhauser. Der SVO hatte vor Wochenfrist nach fünf Niederlagen in Serie wieder einen Sieg feiern können.

Der 3:2-Erfolg gegen die SG Kißlegg hat für große Erleichterung im SVO-Lager gesorgt. Durch diesen kletterten die Ochsenhauser in der Tabelle auch auf Platz zehn. „Wir haben viele Chancen kreiert. Zudem ist es uns schon lange nicht mehr gelungen, einen 1:2-Rückstand umzubiegen“, sagt SVO-Spielertrainer Oliver Wild. „Ich bin mir sicher, dass wir viel Selbstvertrauen mitnehmen können in die nächste Partie.“ Für die erwartet Oliver Wild aber noch eine Steigerung seiner Mannschaft. Der Sieg gegen Kißlegg sei nur der erste Schritt gewesen. „Wir wissen, dass wir nachlegen müssen“, so der SVO-Spielertrainer. „Gegen Altheim haben wir die große Chance, uns neun Punkte von einem direkten Abstiegsplatz abzusetzen. Das ist natürlich auch unser Ziel.“

Das Hinrundenspiel gewannen die Ochsenhauser klar mit 6:0. „Das war eine Demonstration von uns. Wir waren dadurch auch einen Spieltag lang Tabellenführer“, erinnert sich Oliver Wild gern, um sogleich nachzuschieben: „Das zählt aber nichts mehr. Für Altheim ist es fast schon die letzte Chance. Der Druck dürfte sehr hoch sein. Man darf sich auf eine Partie freuen, in der beide Mannschaften hochmotiviert zur Sache gehen werden.“

Wild erwartet, dass es ein ähnliches Spiel wie gegen Kißlegg werden wird, rechnet also mit einem abwartend agierenden Gegner. Er weiß aber auch um die Offensivstärke der Altheimer und nennt in diesem Zusammenhang die Namen Florian Geiselhart, Timo Reck und Martin Schrode. Laut Altheims Trainer Marc Max wird Schrode jedoch sicher ausfallen wie auch Philipp Maier und Patrick Spies. Bei Timo Reck wollte Max das Abschlusstraining am Mittwochabend abwarten und auch bei Torhüter Johannes Reuter müsse man sehen. „Ob und wie Hannes Wade mitspielt müssen wir testen, auch ob er seine Grippe überwunden hat.“ Dazu ist Manuel Butscher gesperrt und auch Youngster Pius Spieler fällt verletzt aus. „Ich hatte bewusst so eine lange Winterpause angesetzt, dass die Jungs ihre Verletzungen auskurieren können. Aber dazu hätte es wohl noch zwei Monate mehr gebraucht“, sagt Max.

Trio steht wieder zur Verfügung

Beim SV Ochsenhausen kehren derweil Manuel Mohr und Daniel Jägg (beide zuletzt privat verhindert) sowie Djilon Sambou (nach Rotsperre) in den Kader zurück. „Wir sind erstmals in dieser Saison personell sehr gut aufgestellt. Ich habe in puncto Aufstellung die Qual der Wahl“, sagt Oliver Wild, der auch am Donnerstag wieder auf Abwehrchef Thilo Denzel und Zugang Burak Kesici bauen kann. Dieser hatte gegen Kißlegg laut dem SVO-Spielertrainer ein „absolut ordentliches Debüt“ gegeben. „Er hatte gefährliche Situationen im Strafraum. Er hat aber auch noch Luft nach oben. Die Bindung zur Mannschaft ist noch nicht bei 100 Prozent, aber das wird von Woche zu Woche besser werden“, sagt Oliver Wild. „Er ist individuell wahnsinnig stark. Wir sind froh, dass wir ihn haben.“