SVO verstärkt sich auf der Torhüterposition

Fußball-Landesligist SV Ochsenhausen kann völlig entspannt die letzte Auswärtsreise der Saison antreten. Der SVO ist ab 15.30 Uhr beim VfB Friedrichshafen zu Gast.

Dabei wissen die Ochsenhauser durchaus, wie es sein kann, wenn es am letzten Spieltag um alles oder nichts geht. So geschehen in der vergangenen Saison, als sich der SVO erst am letzten Spieltag mit einem Sieg in Biberach rettete. „Solche Tage vergisst man natürlich nicht“, sagt Ochsenhausens Spielertrainer Oliver Wild. „Aber den Druck braucht man auch nicht jedes Jahr.“ So gibt es nun beim VfB Friedrichshafen, den der SV Mietingen vergangene Woche bezwang, einen lockeren Saisonausklang. „Das heißt aber nicht, dass wir diese Partie nicht erfolgreich gestalteten wollen“, sagt Oliver Wild, der mit einem Sieg in die Sommerpause gehen will.

Verzichten muss Wild auf den privat verhinderten Torhüter Tobias Kirchenmaier, der dem SVO in der neuen Spielzeit wie vereinbar nicht mehr zur Verfügung steht. Oliver Wild betont, er sei Kirchenmaier dankbar, dass dieser im Ochsenhauser Tor ausgeholfen habe und dabei durchaus einen wichtigen Anteil am frühzeitigen Klassenerhalt gehabt habe. Gegen Friedrichshafen steht deshalb wieder Eberson Bortolini im Tor, ebenfalls vermutlich zum letzten Mal. Denn für die neue Saison hat der SV Ochsenhausen bereits zwei neue Torhüter verpflichtet, wie Oliver Wild bekannt gibt. Vom SV Ringschnait kommt Jan Besenfelder, von der A-Jugend des SV Schemmerhofen Fabian Egger. Für die Offensive holt der Landesligist Alexander Ziesel vom SV Haslach. Abgeschlossen ist die Personalplanung damit aber noch nicht, erklärt Wild.

Nach dem letzten Saisonspiel haben die SVO-Kicker vier Wochen Zeit, um durchzuschnaufen. Am 10. Juli beginnt die Vorbereitung.