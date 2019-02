SVO verpflichtet Simon Boscher und Mathias Wesolowski als Spielertrainer

Der Fußball-Landesligist SV Ochsenhausen plant nach dem feststehenden Abschied von Oliver Wild für die kommende Saison mit einem Spielertrainerduo. Dieses werden Simon Boscher (derzeit noch in gleicher Funktion beim SV Ringschnait tätig) und Mathias Wesolowski (aktuell Olympia Laupheim) bilden. Während der SVO die Verpflichtung von Boscher schon vor einigen Tage fixiert hatte, wurde die von Wesolowski erst am Dienstagnachmittag endgültig eingetütet.

Mit Wesolowski war sich der SVO laut Abteilungsleiter Albrecht Biechele schon zuvor einig gewesen. Da Wesolowski aber noch bis Sommer 2020 vertraglich an den Verbandsligisten Laupheim gebunden ist, mussten noch die Ablösemodalitäten zwischen beiden Vereinen geklärt werden. Über diese einigten sich die beiden Clubs schließlich am Dienstagnachmittag. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. „Wir freuen uns sehr darüber, dass es geklappt hat und unsere Wunschformation so zustande kommt“, sagte Albrecht Biechele. „Wir geben Mathias nur ungern ab. Er war in den letzten Jahren ein wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft. Aber letztlich haben wir uns nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, seinem Wechselwunsch nachzukommen“, sagte der Sportliche Leiter der Laupheimer, Stefan Rampf. „Er wird in der Rückrunde weiter für uns spielen und bis zum Schluss Gas geben, um sich anständig mit dem Klassenerhalt zu verabschieden. Da bin ich mir sicher. Das ist unser aller Ziel.“

In den Gesprächen zuvor hatten sowohl Simon Boscher als auch Mathias Wesolowski die SVO-Verantwortlichen überzeugt. Simon Boscher habe schon höherklassig gespielt, unter anderem für Laupheim in der Verbandsliga. „Zudem hat er bereits viel Erfahrung als Trainer gesammelt in Ringschnait und Ummendorf“, erläutert der SVO-Abteilungsleiter die Gründe, die mitentscheidend für die Verpflichtung des 33-Jährigen waren. „Mathias Wesolowskis spielerische Qualitäten sind bekannt. Die muss er auch haben, um als Trainer eine Vorbildfunktion für die Spieler zu haben.“ Wesolowski habe noch keinen Trainerschein, wolle diesen aber in der neuen Saison machen. Mit Boscher und Wesolowski hat sich der Verein zunächst auf ein Engagement für die kommende Saison geeinigt, Zielsetzung sei eine längere Zusammenarbeit. „Jetzt müssen wir nur noch frühzeitig den Klassenerhalt schaffen. Da sind wir sehr optimistisch“, so der SVO-Abteilungsleiter. Die Vereinbarung mit beiden gelte aber auch so unabhängig von der Spielklasse.