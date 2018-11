SVO verpasst große Überraschung knapp

Die Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen haben in der Landesliga Süd nur knapp eine sehr große Überraschung verpasst. Gegen die noch ungeschlagene TSG Reutlingen musste sich der SVO am Ende nach einem spannenden Spiel zu Hause mit 2:3 (24:26, 17:25, 25:22, 25:20, 10:15) geschlagen geben. Gegen den Tabellenletzten Burladingen II gelang den Gastgeberinnen ein sicherer 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)-Sieg.

Gegen Reutlingen entwickelte sich schnell ein sehr ausgeglichenes Spiel in der Herrschaftsbrühl-Halle. Zwar legten die Gäste gleich vor (10:6), aber nachdem die Ochsenhauserinnen die erste Scheu abgelegt hatten, glichen sie zum 11:11 aus. Ein guter Aufbau und variantenreiches Angriffsspiel brachte die TSG-Abwehr mehrfach in Verlegenheit. Am Ende gewannen die Reutlingerinnen den Satz etwas glücklich mit 26:24. In Durchgang zwei schienen die jungen SVO-Spielerinnen etwas zu schwächeln.

Taktische Veränderungen fruchten

Nach einem 1:7-Rückstand kämpften sich die Mädchen von Trainerin Inge Arendt aber zurück und glichen zum 12:12. Doch dann zogen die in dieser Phase etwas clevereren Gäste erneut davon und holten sich über 20:12 letztlich mit 25:17 den Satz. Trotz des Rückstands steckte der SVO nicht auf, Trainerin Arendt nahm einige taktische Veränderungen vor und plötzlich lief es bei Ochsenhausen rund. Über 8:1 spielte sich der SVO eine 16:7-Führung heraus und rettete diese zu Satzgewinn (25:22) ins Ziel.

Und so ging es in Satz vier weiter: Aus einer sicheren Annahme heraus konnte Zuspielerin Theresa Habrik die Angreiferinnen Leonie Knaus, Johanna Gräser, Luisa Wiest, Marie Habrik und Maike Knaus sehr variabel einsetzen. Dies stellte den Gegner immer wieder vor große Probleme – der Satz ging mit 25:20 an den SVO, der damit einen unerwarteten Punkt schon sicher hatte. Im Tiebreak besannen sich die Achalmstädterinnen aber wieder auf ihre Routine und holten sich mit 15:10 den Sieg.

Nach dem anstrengenden Match war es für die Ochsenhauserinnen nicht einfach, gegen den TSV Burladingen II wieder in die Spur zu kommen. Es gelang im Verlauf der drei Sätze aber immer besser und so stand am Ende ein sicherer 3:0-Sieg. Damit steht der SVO in der Tabelle aktuell auf Platz fünf. Am nächsten Spieltag in rund zwei Wochen muss Ochsenhausen beim TSV Blaustein antreten.