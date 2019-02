SVO tritt bei „Württembergischen“ an

Die U16-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen treten am Samstag in der neuen Sporthalle in Fellbach-Schmiden bei der württembergischen Meisterschaft an. Turnierstart ist um 11 Uhr.

Als Bezirksmeister hat sich der SVO im November vergangenen Jahres für die „Württembergischen“ qualifiziert, ebenso der VfB Friedrichshafen. Bis auf eine mittlerweile zu alte Spielerin kann SVO-Trainerin Inge Arendt auf das identische Team bauen, das vor rund zwei Wochen bei den württembergischen U18-Meisterschaften gute Leistungen zeigte, aber mit etwas Pech auf dem fünften Platz landete. Neben Ochsenhausen spielen aus dem Norden der TV Niederstetten und der TV Bad Mergentheim mit. Hinzu kommen der FV Tübinger Modell und der TSV Flacht aus dem Bezirk West sowie aus dem Bezirk Ost der Allianz MTV Stuttgart und Gastgeber TSV Schmiden. Die Vorrundengruppen werden erst vor dem Turnier vor Ort ausgelost.