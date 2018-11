SVO trifft erneut auf Aufsteiger

Der SV Ochsenhausen bekommt es in der Fußball-Landesliga erneut mit einem Aufsteiger zu tun. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Mengen vor Wochenfrist gastiert der SVO nun am Samstag beim FC Leutkirch (Anstoß: 14.30 Uhr).

„Die Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt. Sie ist wieder geschlossener aufgetreten als noch in Balingen. Über 90 Minuten gesehen war es zwar ein glücklicher Sieg, das ist aber längst wieder vergessen“, sagt SVO-Spielertrainer Oliver Wild zur Partie gegen Mengen und richtet den Fokus gleich wieder nach vorn: „Wir müssen weiter punkten, nur dann war der Erfolg gegen Mengen etwas wert.“

Auf den kommenden Gegner Leutkirch, der Tabellenvorletzter ist und bislang erst fünf Punkte in 14 Spielen sammeln konnte, hat Ochsenhausen 16 Zähler Vorsprung. „Wir gehen sicher favorisiert in die Partie“, sagt Oliver Wild, der ein ganz anderes Spiel als gegen Mengen erwartet. „Diesmal sind wir wieder gefordert, das Spiel selber zu machen, und dürfen Leutkirch gleichzeitig nicht ins Spiel kommen lassen. Wir werden sicher offensiver zu Werke gehen als noch letzte Woche“, so der SVO-Spielertrainer. Er warnt davor, den FCL zu unterschätzen, da dieser unter Druck steht und sicher alles reinwerfen wird. „Das ist unsere Aufgabe. Ich bin optimistisch, dass das alle beherzigen werden“, sagt Oliver Wild und weist auf die Stärken des FCL bei Kontern hin.

Blick geht weiter nach unten

Trotz Platz sieben und 21 Punkten auf der Habenseite ist der Blick in der Tabelle immer noch nach unten gerichtet im SVO-Lager. „Die erste Devise am Samstag ist es, den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz zu halten. Ein Dreier ist das Ziel, aber wir könnten auch mit einem Punkt leben“, sagt Oliver Wild, der dabei die personelle Situation bei den Ochsenhausern im Hinterkopf hat. Der SVO-Spielertrainer selbst hat immer noch Wadenprobleme und kann am Samstag nicht spielen. Ausfallen werden auch Manuel Mohr (muskuläre Probleme) und Louis Bendel (Knieprobleme). Moritz Licht hat wegen eines grippalen Infekts unter der Wochen nicht trainieren können, sein Einsatz ist fraglich. Dies gilt ebenso für Thilo Denzel, der das Abschlusstraining frühzeitig beenden musste.