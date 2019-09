SVO trifft auf nächsten Aufsteiger

Der SV Ochsenhausen spielt bislang eine sehr gute Saison und will sich an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga festsetzen. Gegen den Aufsteiger aus Nusplingen will der SVO keine Punkte liegen lassen und geht motiviert in das Heimspiel am Samstag um 17 Uhr.

Die Ochsenhauser Mannschaft um das Spielertrainer-Duo Mathias Wesolowski und Simon Boscher geht immer noch ungeschlagen in den sechsten Spieltag. Zuletzt gewann der SVO souverän in Straßberg mit 2:0 und steht aktuell mit elf Zählern auf dem Konto auf dem zweiten Tabellenplatz. „Das ist eine schöne Momentaufnahme, deswegen gehen wir aber sicher nicht hochnäsig in die Partie gegen Nusplingen“, sagt Mathias Wesolowski. Der Aufsteiger aus Nusplingen steht mit vier Punkten derzeit auf Rang 14 der Tabelle. Am vergangenen Spieltag konnte der TSV dem FC Ostrach zu Hause allerdings ein 1:1 abknöpfen. „Sie werden wahrscheinlich defensiv sehr gut stehen und auf Kontermöglichkeiten lauern. Ähnlich wie Schussenried“, sagt Wesolowski. Gegen den FV Bad Schussenried tat sich der SVO am vierten Spieltag schwer. Obwohl die Ochsenhauser spielerisch über weite Strecken überlegen waren, schafften sie es nicht, ein Tor zu erzielen und die Partie endete mit 0:0. Gegen Nusplingen soll sich so etwas nicht wiederholen. „Wir haben diese Woche speziell das Umschaltspiel trainiert“, so Wesolowski.

Klare Ziele beim SVO

In Ochsenhausen will man die Favoritenrolle nicht gänzlich annehmen. „Wir sind kein haushoher Favorit. Wir dürfen auf keinen Fall nur mit Halbgas in die Partie gehen und das wissen die Spieler auch“, sagt Wesolowski. Trotzdem haben die SVO-Kicker klare Erwartungen an das Spiel. „Wir wollen den Lauf der letzten Spiele mitnehmen und weiter ungeschlagen bleiben. Unser Ziel ist es, auf jeden Fall drei Punkte zu holen“, macht Wesolowski deutlich. Timo Ehlert wird den SVO dabei nicht unterstützen können, er fällt die nächsten zwei bis drei Wochen mit einem Muskelfaserriss aus. Lennard von Rüden ist weiterhin langzeitverletzt (Kreuzbandriss). Ansonsten kann das SVO-Trainerduo personell aus dem Vollen schöpfen.

Mit einem Sieg würden sich die Ochsenhauser auf dem zweiten Tabellenrang festsetzen und könnten sogar Platz eins übernehmen. Da der Tabellenführer FC Albstadt allerdings gegen den Drittletzten aus Kehlen spielt, ist das eher unwahrscheinlich. Bei einer Niederlage des SVO hätten aktuell vier Vereine die Möglichkeit an Ochsenhausen vorbei zu ziehen.