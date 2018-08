SVO-Trainer Wild erwartet viele Tore

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen den SV Oberzell steht für den SV Ochsenhausen am Samstag das erste Auswärtsspiel an. Gegner ist der FV Altheim, der ebenfalls mit drei Punkten in die neue Saison gestartet ist. So empfängt der Tabellenerste den Zweiten. Anstoß ist um 15.30 Uhr auf dem Rasenplatz in Altheim bei Riedlingen statt.

Mit dem 4:1-Sieg gegen Oberzell am ersten Spieltag ist der SV Ochsenhausen „sehr zufrieden“, so Spielertrainer Oliver Wild. „So einen Auftakt hatten wir schon lange nicht mehr.“ Gegen die gestandene Landesligamannschaft aus Oberzell, die es in den vergangenen fünf Jahren vier Mal unter die ersten fünf schaffte, sei dies „ein Auftakt nach Maß“, sagt Wild. Demnach sei man mit Blick auf das angepeilte Ziel von vier Punkten aus den ersten drei Spielen bereits voll im Soll.

Auftaktsieg sorgt für Lockerheit

„Man merkt schon, dass die Jungs im Training diese Woche gleich etwas lockerer waren“, erläutert Wild. „Da müssen wir den Fokus wieder etwas schärfen.“ Angst vor fehlendem Kampfgeist hat Oliver Wild jedoch nicht: „Wir werden gegen Altheim voll da sein.“ Erfreulich ist auch, dass ihm außer dem persönlich verhinderten Manuel Mohr der komplette Kader zur Verfügung steht. „Wir sind froh, dass wir unseren Kapitän Andreas Ludwig wieder komplett zurückhaben, auch Michael Wild hat wieder voll trainiert“, stellt Oliver Wild fest.

Auch der FV Altheim ist nach einem überzeugenden 5:2-Sieg beim Aufsteiger aus Kißlegg nicht gewillt, nun nachzulassen. Die besondere Extramotivation kommt für den SVO allerdings noch aus der letzten Saison. Gegen Ende der Spielzeit waren die Ochsenhauser zu Gast in Altheim und führten dort mit 3:0. Am Ende des Spiels hieß es 3:3 und die Punkte mussten somit geteilt werden. „Wir sind schon ein wenig auf Wiedergutmachung aus“, erklärt Wild. „Das war eine tolle Kulisse beim letzten Mal. Wir haben hier wirklich ein kleines Derby.“

Oliver Wild erwartet viel von den Altheimern: „Das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die versucht, Fußball zu spielen. Genauso wie wir. Ich denke, man kann viele Tore erwarten.“ Beide Mannschaften haben am ersten Spieltag schon bewiesen, dass sie gern mit Zug zum Tor spielen. Zusammen haben sie am vergangenen Wochenende neun Tore erzielt. „Ich glaube nicht, dass das Spiel 0:0 oder 1:1 endet“, meint Wild.