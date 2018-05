SVO-Teams treten bei Endrunde an

Sowohl die U16- als auch die U18-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen treten am Wochenende bei der Endrunde im württembergischen Jugendpokal an. Den Anfang macht am Samstag die U16, die ab 11 Uhr in Friedrichshafen in der VfB-Sporthalle auf die Häflerinnen, den TSV G. A. Stuttgart, den VC Freudental und den TSV Birkach trifft. Qualifiziert hatte sich Ochsenhausens U16 zuvor in Feuerbach. Dort hatte sich SVO-Nachwuchs gegen den TSV Birkach, die VSG Korb-Kernen und den Gastgeber den Gruppensieg geholt.

Etwas überraschend hatte sich auch Ochsenhausens U18 beim Trostrundenturnier in Holzgerlingen gegen den VfB Ulm, die TSG Reutlingen sowie das Leistungsstaffelteam aus Holzgerlingen durchgesetzt. Zur Belohnung trifft Ochsenhausen nun am Sonntag in Esslingen auf die Gastgeberinnen und die TG Nürtingen. Das Teilnehmerfeld komplettieren der VfB Friedrichshafen, der TSV Birkach und die DJK Schwäbisch Gmünd. Spielbeginn ist um 11 Uhr in der Sporthalle Serach.