SVO steht schwere Aufgabe bevor

Eine schwere Aufgabe hat der abstiegsgefährdete SV Ochsenhausen in der Fußball-Landesliga zu meistern. Die Mannschaft von Spielertrainer Oliver Wild gastiert am Samstag beim Tabellendritten FV Rot-Weiß Weiler (Anstoß: 15.30 Uhr).

Vor Wochenfrist kassierte der SV Ochsenhausen eine herbe 0:5-Heimpleite gegen den TSV Straßberg. „Die Leistung hat nicht gepasst, auch die Körpersprache hat nicht gestimmt. Kaum einer hat Normalform auf den Platz gebracht“, sagt Oliver Wild mit Blick auf die Partie gegen Straßberg. Diese Infos hatte ihm Co-Trainer Patrick Maucher übermittelt, der die Mannschaft statt des privat verhinderten 33-jährigen Spielertrainers betreut hatte. Durch die Niederlage spitzte sich die Lage im Abstiegskampf für den SVO erneut zu. „Diese Drucksituation kennen wir aber. Außerdem haben zwei Drittel der Teams in der Liga diesen Druck. Ich weiß, dass meine Mannschaft damit umgehen kann“, so Oliver Wild, der zudem glaubt, dass das 0:5 gegen Straßberg aus den Köpfen aller raus ist. „Den Eindruck hatte ich beim Abschlusstraining am Donnerstag.“

Wild fordert disziplinierten Auftritt

Klar ist jedenfalls, dass Ochsenhausen schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurückfinden muss. „Ob das schon gegen Weiler klappt, wird man sehen. Wir sind auf jeden Fall Außenseiter“, sagt der SVO-Spielertrainer. Dass die Ochsenhauser gegen Weiler bestehen können, zeigten sie im Hinrundenspiel eindrucksvoll. Das gewann der SVO mit 5:1. „Da hatten wir einen echten Sahnetag erwischt“, erinnert sich Oliver Wild. „Auch am Samstag müssen wir über uns hinauswachsen. Weiler wird sicher keine Geschenke verteilen, schließlich geht es für die Rot-Weißen noch um den Aufstieg.“ Der 33-Jährige erwartet jedenfalls einen disziplinierten und mannschaftlich geschlossenen Auftritt seines Teams. Nur so sei etwas Zählbares drin. Besonders zu achten gelte es bei Weiler auf Mathias Stadelmann, der mit 20 Treffern derzeit der Toptorjäger der Landesliga ist, und Mittelfeldspieler Raimond Hehle.

Gegen Weiler wird Oliver Wild wieder in die Startelf rücken, ebenso Eberson Bortolini, der für den beruflich verhinderten Fabian Biechele im Tor stehen wird. Lukas Malek wird derweil in der „Zweiten“ zum Einsatz kommen, die auch um den Klassenerhalt kämpft. Weiterhin nicht zur Verfügung steht Manuel Mohr, der in den Flitterwochen weilt. „Er wird uns sehr fehlen“, sagt Oliver Wild. „Wir werden aber eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bekommen.“