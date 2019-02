SVO-Nachwuchsteams treten an bei „Württembergischen“

Sowohl die U18- als auch die U12-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen treten am Samstag bei der Endrunde der württembergischen Meisterschaft in den jeweiligen Altersbereichen an.

In Eislingen/Fils treffen die U18-Mädchen von Trainerin Inge Arendt auf schwere Gegner. Topfavorit ist der Allianz MTV Stuttgart. Heiß gehandelt wird auch die TSG Eislingen, die in dieser Saison sämtliche württembergischen Kaderspielerinnen in ihrem Team zusammengezogen hat. Ebenso dabei sind die beiden Ersten der Leistungsstaffel Nord, der TV Niederstetten und die TSG Backnang. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die beiden Südvertretern, FV Tübinger Modell und SV Ochsenhausen. Entscheidend dafür, ob der SVO mit den vorderen Teams mitspielen kann oder nur um die Plätze fünf und sechs wird das Match gegen den TV Niederstetten sein. Gegen den anderen Gruppengegner, den MTV Stuttgart, dürfte wohl nicht viel zu holen sein.

Als Südmeister treten die U12-Spielerinnen des SVO in Holzgerlingen an. Trainerin Franziska Arendt hat unter der Woche nochmals intensiv mit den SVO-Mädchen trainiert. Wie sich die noch wenig erfahrenen Ochsenhauserinnen bei diesem Großereignis mit zwölf starken Teams bewähren werden, bleibt abzuwarten. Die Vorrundengruppen werden erst vor dem Turnier ausgelost. Aus dem Bezirk Nord spielen die SG Sportschule Waldenburg, der TV Niederstetten und der VC Freudental mit. Aus dem Osten kommen der Allianz MTV Stuttgart sowie die DJK Schwäbisch Gmünd. Der Westen ist durch Gastgeber SpVgg Holzgerlingen, den ASC Betra und den TSV Gärtringen vertreten. Hinzu kommen die Südvertreter VfB Friedrichshafen und SV Horgenzell.