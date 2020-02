SVO-Nachwuchs gelingt Überraschungscoup

Die C-Jugend des SV Ochsenhausen hat die Endrunde der württembergischen Futsal-Hallenmeisterschaft erreicht. Nachdem sich der SVO bereits auf Bezirksebene als Vizemeister gegen circa 60 Mannschaften erfolgreich behauptet hatte, gewannen die Ochsenhauser in Ertingen nun das Vorrundenturnier auf Verbandsebene.

In Ertingen spielte der SV Ochsenhausen gegen die Besten aus den Bezirken Donau, Bodensee, Neu-Ulm und Reutlingen. Da der Großteil der gegnerischen Mannschaften höherklassig spielt, gingen die Ochsenhauser ohne Erwartungsdruck ins Turnier. Im ersten Spiel gegen die SGM Laiz gelang der erste Erfolg, dem weitere Siege gegen den SV Weingarten und den TSV Neu-Ulm folgten. Somit hatte sich der SVO bereits vor dem letzten Gruppenspiel den Einzug ins Halbfinale gesichert und die Niederlage gegen die stärkste Mannschaft, den FV Ravensburg, war aus Ochsenhauser Sicht zu verschmerzen.

Gegner im Halbfinale war der spielstarke SSV Reutlingen als Erster der anderen Vorrundengruppe. Diesen konnten die Ochsenhauser mit einer überragenden Teamleistung mit 3:1 besiegen, was für sehr großen Jubel im SVO- Lager sorgte. Im Endspiel wartete nun der VfB Friedrichshafen, der im zweiten Halbfinale überraschend den FV Ravensburg besiegt hatte.

Mit der Finalteilnahme hatten die Ochsenhauser das Ticket für das Endrundenturnier bereits in der Tasche. Im Finale wurden nochmals die letzten Kraftreserven mobilisiert – nach regulärer Spielzeit stand es 2:2. In der Verlängerung gelang Ochsenhausen dann das 3:2 und der VfB Friedrichshafen war geschlagen. Der Turniersieg bedeutete nach SVO-Angaben den bislang größten Erfolg im Jugendbereich in der Vereinsgeschichte. Das Endrundenturnier mit insgesamt acht Mannschaften steigt nun am 1. März in Löchgau.