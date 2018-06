SVO-Nachwuchs Dritter in Heidelberg

Die U15-Floorballer des SV Ochsenhausen haben beim BW-Cup, der landesweiten Meisterschaft in Heidelberg, Rang drei belegt. Der SVO-Nachwuchs verpasste den zweiten Platz nur knapp.

Gleich im ersten Spiel mussten die Ochsenhauser gegen den klaren Favoriten und späteren Turniersieger TV Schriesheim ran. Bereits zur Halbzeitpause lag der SVO deutlich zurück. Beim Spielstand von 10:1 für Schriesheim war klar, wer diese Partie für sich entscheiden würde. In der zweiten Hälfte schlugen sich die Ochsenhauser dann zwar etwas besser, verloren am Ende aber deutlich mit 2:16.

Im zweiten Spiel traf der SVO auf den TSV Calw Lions. Nachdem die Ochsenhauser nach der ersten Halbzeit noch mit 3:2 geführt hatten, endete die Begegnung letztlich mit 5:5. Das letzte Spiel in Heidelberg bestritten die Ochsenhauser dann gegen die DJK Giants Karlsruhe. In dieser Partie ging der SVO zunächst mit 3:0 in Führung, kassierte aber in der ersten Hälfte noch drei Gegentore. In der zweiten Halbzeit zeigte das SVO-Team dann nochmal was in ihm steckt und konnte das Spiel ganz deutlich mit 13:5 für sich entscheiden.

Damit war der SVO in der Tabelle punktgleich mit den Calw Lions, die ebenfalls gegen Schriesheim verloren und gegen Karlsruhe gewonnen hatten. Calw hatte aber ein etwas besseres Torverhältnis vorzuweisen und sicherte sich daher den zweiten Platz, vor Ochsenhausen.

SVO: Martin Krüger, Moritz Wachter, Lars Pottgüter, Philipp Wohnhaas, Florian Gruber, Linus Rehm, Erik Anwander.