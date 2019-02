SVO muss Auswärtsniederlage quittieren

Gut gespielt, aber trotzdem verloren: So ist das Fazit bei den Landesliga-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen nach der 1:3 (20:25, 20:25, 26:24, 16:25)-Niederlage bei der SG Nürtingen/Wernau ausgefallen. In der Tabelle ist der SVO damit aktuell auf dem vorletzten Platz zu finden.

Mit mutigem Angriffsvolleyball und druckvollen Aufschlägen versuchte der SVO von Beginn an, die großen und sprunggewaltigen Gastgeberinnen erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Dies gelang anfangs ganz gut. Bis zur Mitte von Satz eins und zwei agierten die Ochsenhauserinnen auf Augenhöhe mit. Dann gelang es den SG-Spielerinnen aber, jeweils einen kleinen Vorsprung zu erzielen und diesen ins Ziel zu bringen. Trotz des 0:2-Satzrückstands gaben sich die Spielerinnen von SVO-Trainerin Inge Arendt aber nicht geschlagen. In Durchgang drei blieben die Ochsenhauserinnen bis zum Schluss dran und hatten nach dem Zwischenstand von 22:23 dann bei den letzten Ballwechseln auch das nötige Glück auf ihrer Seite. Mit 26:24 ging Satz drei schließlich an die Gäste.

Das Heimteam spielte danach aber seine ganze Routine aus und ließ die Ochsenhauserinnen nicht noch mal richtig aufkommen. Beim Stand von 8:8 war noch Hoffnung im SVO-Lager vorhanden. Danach war der Angriffsdruck der SG aber zu hoch und das Spiel ging mit 1:3 verloren.

SVO-Trainerin Arendt war dennoch zufrieden, da sie in vielen Bereichen und engen Spielsituationen deutliche Fortschritte erkannt hatte. „Dies gibt Anlass zur Hoffnung, dass wir in den kommenden Spielen mit unseren eingeschränkten Möglichkeiten gegen die Tabellennachbarn bestehen können“, lautete ihr Fazit. Beim nächsten Heimspieltag trifft der SVO nun am 16. Februar auf den TSV Laupheim und die SG Volley Alb.