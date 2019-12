SVO muss alles in die Waagschale werfen

Nach einer durchwachsenen Vorrunde überwintert der SV Ochsenhausen in der Fußball-Landesliga auf einem Abstiegsplatz. Mit 18 Zählern auf dem Konto steht der SVO aktuell auf dem 14. Tabellenrang. Um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen, müssen die Ochsenhauser in der Rückrunde nochmals alles in die Waagschale werfen.

„Wir haben in der Sommerpause einige Leistungsträger verloren, wir wussten, dass es eine schwierige Saison wird“, sagt Albrecht Biechele, Abteilungsleiter des SV Ochsenhausen. Neben einigen Spielern musste der SVO auch den Abgang von Spielertrainer Oliver Wild verkraften, der zu seinem Heimatverein, dem SV Dettingen, zurückgekehrt ist. Ersetzt wurde Wild durch das Spielertrainer-Duo Simon Boscher und Mathias Wesolowski. Mit den neuen Trainern kamen auch einige neue Gesichter in den Kader des SVO. „Mit den Spielern und den Trainern sind wir zufrieden, sie haben sich gut eingefunden“, sagt Biechele. Trotz der veränderten Umstände startete der SVO überraschend stark in die Saison 2019/20. Aus den ersten sechs Partien holten die Ochsenhauser 14 Punkte und mischten im oberen Tabellendrittel mit. „Von dem Saisonstart waren wir positiv überrascht und waren sehr zufrieden“, so der SVO-Abteilungsleiter. Doch mit der 1:3-Auswärtsniederlage gegen den FC Ostrach am siebten Spieltag begann für die Ochsenhauser eine Negativserie. Aus den restlichen zehn Spielen holte die Mannschaft von Boscher und Wesolowski gerade einmal vier Punkte. „Die Vorrunde ist zweigeteilt. Mit der zweiten Hälfte können wir nicht zufrieden sein“, resümiert Albrecht Biechele.

Vor allem die Schwäche in der Abwehr machte dem SVO in der Vorrunde zu schaffen. Insgesamt schossen die Ochsenhauser zwar 21 Tore, kassierten aber satte 38 Gegentreffer.

Das erklärte Ziel des SVO bleibt weiterhin der Klassenerhalt, auch wenn sich die Situation jetzt verschärft habe, so der SVO-Abteilungsleiter. Um das Ziel zu erreichen, versuchen die Ochsenhauser ihre Fehler zu beheben. „Es ist ganz wichtig, dass wir mehr Stabilität in unsere Abwehr bringen“, sagt Biechele. Die Vorbereitungsspiele gegen den SSV Ehingen-Süd und den SV Beuren seien außerdem dazu da, um das Selbstvertrauen zu stärken. „Wir gehen auf jeden Fall positiv in die Rückrunde“, so Biechele.

Duo verlässt SVO

Der SVO verliert in der Winterpause allerdings zwei Spieler. Burak Kesici wechselt zu Türkspor Neu-Ulm und Christian Villinger kehrt zu seinem Heimatverein, den SV Tannheim, zurück.

Mit dem Spiel gegen FV Olympia Laupheim am 23. Februar starten die Ochsenhauser gleich mit einem Derby in die Rückrunde. Danach empfängt der SVO den FV Bad Schussenried zum nächsten Derby. Gerade in diesem Kellerduell wird sich zeigen, in welcher Verfassung sich der SV Ochsenhausen nach der Winterpause befindet.