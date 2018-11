SVO II setzt auf Volar im Abstiegskampf

Der SV Ochsenhausen II hat András Volar als neuen Trainer verpflichtet. Beide Seiten einigten sich zunächst auf eine Zusammenarbeit bis zum Saisonende. Beim aktuellen Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A I tritt Volar die Nachfolge von Erol Figel an, der Ende Oktober zurückgetreten war.

„Er braucht keine lange Anlaufzeit. Er kennt das Umfeld in Ochsenhausen, hat selbst für den SVO in der Landesliga gespielt und war dem Verein danach auch über die AH verbunden“, begründet SVO-Abteilungsleiter Albrecht Biechele, warum die Wahl auf Volar als neuen Trainer gefallen ist. Dieser war zuletzt in der Rückrunde der Saison 2017/18 für den damaligen Bezirksligisten TSV Rot/Rot tätig, bei dem das Engagement nach zehn Spielen vorzeitig endete. „Das war für unsere Entscheidung irrelevant“, sagt Biechele. „Wir trauen ihm zu, mit der Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen.“

Bereits am vergangenen Sonntag gab Volar sein Debüt an der Seitenlinie. Die Partie gegen den SV Mittelbuch endete 1:1, wodurch der SVM die Tabellenführung verlor. „Das war ein guter Anfang nach zuvor zwei Trainingseinheiten mit András Volar. Die Mannschaft hat seine Vorgaben umgesetzt, dennoch muss er die Spieler in den nächsten Trainings noch besser kennen lernen“, so Biechele.

Auswärtsspiel am Sonntag

Vor der Winterpause stehen für den SVO II noch zwei Partien auf dem Programm. Am kommenden Sonntag geht es zum Tabellenvierten FC Mittelbiberach (Anstoß: 14.30 Uhr). „Da sind wir klarer Außenseiter, auch weil aktuell vier wichtige Spieler angeschlagen sind, deren Einsatz ungewiss ist“, so der SVO-Abteilungsleiter. In der Hinrunde unterlag Ochsenhausens „Zweite“ mit 0:1 gegen den FCM. „Das Spiel macht uns Mut, dass eine Überraschung möglich ist, sofern die vier angeschlagenen Spieler auflaufen können. Wenn nicht, dann wird es natürlich sehr schwer“, so Biechele.