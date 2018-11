SVO holt schmeichelhaften Heimdreier

Rund 100 Zuschauer haben in der Fußball-Landesliga eine spannende Begegnung zwischen dem SV Ochsenhausen und dem FC Mengen gesehen, bei der der SVO mit einem glücklichen 2:1 (0:0) vom Platz ging.

Die Anfangsphase hatten die Ochsenhauser noch unter Kontrolle und setzten so die Abwehr der Gäste schnell unter Druck. So prüfte Konrad Licht Mengens Keeper Dominic Merk schon in der siebten Minute nach einer Flanke von Christian Villinger per Seitfallzieher. Der FCM kam dann immer besser ins Spiel. In der 26. Minute kam es zu einem klaren Elfmeter für die Gäste, nachdem SVO-Verteidiger Andreas Kaiser Gäste-Stürmer Alexander Klotz am Strafraumeck von den Füßen geholt hatte. Der gefoulte Toptorjäger des FC Mengen trat selbst an, schlug den Strafstoß aber einige Meter über das Tor von SVO-Keeper Jan Besenfelder.

Mengen im Aufwind

Mengen dominierte weiterhin, ging vor allem aggressiver und bissiger in die Zweikämpfe, schaffte es allerdings nicht, seine Torchancen zu verwerten. So lief Tobias Nörz gegen Ende der ersten Halbzeit allein auf das Ochsenhauser Tor zu, setzte den Ball aber über die Latte. ,,Wir müssen es eigentlich schon in der ersten Hälfte entscheiden, da haben wir ein paar tausendprozentige Möglichkeiten“, war Mengens Coach Miroslav Topalusic bedient.

In der umkämpften Anfangsphase der zweiten Halbzeit spielten sich beide Mannschaften gute Tormöglichkeiten heraus. In der 50. Minute köpfte schließlich der eingewechselte Ochsenhauser Moritz Licht unbedrängt zum 1:0 ein. Das Gegentor warf die Mengener nicht zurück. Wie schon in der ersten Halbzeit dominierten sie nun das Spielgeschehen. Vor allem Alexander Klotz setzte die Ochsenhauser Abwehr durch sein aggressives Anlaufen immer wieder unter Druck. Während die Gäste ihre Chancen ungenutzt ließen, baute Konrad Licht nach einer Flanke von Andreas Flontas die Führung des SVO noch einmal aus. Doch gerade einmal zwei Minuten später schlug Nörz nach einem Einwurf, der unglücklich von einem Ochsenhauser Abwehrspieler verlängert wurde, zurück.

In der Schlussphase warf der FCM alles nach vorn. Die Ochsenhauser standen aber in der Abwehr sicher und vergaben einige Kontermöglichkeiten. So blieb es beim glücklichen 2:1. ,,Die ersten 15 Minuten gehörten uns, doch der Gegner war stark und hat dann ein sehr hohes Tempo entwickelt. Wir hätten heute auch mit nur einem Punkt leben können“, meinte SVO-Spielertrainer Oliver Wild.