SVO-Heimspiel in Erlenmoos endet mit Remis

Der SV Ochsenhausen und der FV Ravensburg II haben sich in einem hochklassigen Duell in der Fußball-Landesliga mit 2:2 (1:2) getrennt. Rund 150 Zuschauer verfolgten das SVO-Heimspiel in Erlenmoos.

Mit dem Unentschieden beendet der SVO seine Durststrecke, zuvor hatte es drei Niederlagen in Folge gegeben. Der Punktgewinn brachte allerdings weder die Ochsenhauser noch die Ravensburger weiter nach vorn. Beide Vereine rutschten einen Tabellenplatz nach unten. Der FVR II steht nun mit 15 Zählern auf dem siebten Rang. Die Ochsenhauser finden sich mit ebenfalls 15 Punkten auf dem achten Platz wieder.

Die Gäste aus Ravensburg starteten spritziger in die Partie als der SVO und dominierten die Anfangsphase. Schon in der fünften Minute kam Ravensburgs Moritz Hartmann zwölf Meter vor dem Tor zum Schuss, scheiterte aber an SVO-Keeper Jan Besenfelder. Dann wurde es richtig brenzlig im Strafraum der Ochsenhauser. Ravensburgs David Hoffmann setzte sich zunächst gut gegen die SVO-Verteidigung durch und schloss aus zehn Metern Entfernung ab. SVO-Torwart Besenfelder blockte den Schuss zwar ab, allerdings stand dann Moritz Hartmann bereit und schob das Leder über die Linie. Da Hartmann sich dabei allerdings klar im Abseits befand wurde der Treffer nicht gegeben (15.). Dem SVO, der sich stellenweise gut durch das Mittelfeld kombinierte, fehlte in der Anfangsphase die zündende Idee vor dem gegnerischen Tor.

In der 22. Minute fiel dann das 1:0 für den FV Ravensburg II. SVO-Keeper Besenfelder leistete sich einen üblen Fehlpass und spielte Ravenburgs Robin Hettel den Ball vor dem Strafraum in die Füße. Hettel behielt die Übersicht und legte quer auf Tim Lauenroth, der aus zwölf Metern einlochte. Die Ochsenhauser waren nun wachgerüttelt und versuchten zu reagieren. Fünf Minuten nach dem Gegentreffer bediente Ochsenhausens Michael Wild Matthias Hatzing, der aus kurzer Distanz abschloss. Ravensburgs Keeper Andreas Wagner bereinigte allerdings die Situation. In der 30. Minute war der FVR II wieder am Zug. Der SVO verteidigte nicht konsequent genug und brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone heraus. Robin Hettel nutzte die Situation aus und markierte aus 15 Metern unhaltbar für Besenfelder das 0:2.

Die Ochsenhauser waren nun endgültig wach und setzten zum Gegenangriff an. Nur eine Minute später erzielten sie den 1:2-Anschlusstreffer. Halil Ayan setzte sich gut durch und flankte von der linken Seite auf Matthias Hatzing, der aus kurzer Distanz das Leder über die Linie schob. Der SVO war nun besser und drängte auf den Ausgleich, konnte aber bis zur Halbzeitpause kein Tor mehr erzielen.

In der zweiten Hälfte waren die Ochsenhauser am Drücker und spielten sich einige gute Torchancen heraus. Eine der besten war ein Schuss aus zwölf Metern von Matthias Hatzing, der allerdings von einem Ravensburger Verteidiger abgeblockt wurde. In der 78. Minute erzielte der SVO dann den verdienten Ausgleichstreffer. Nach einer Flanke von rechts zog Ochsenhausens Timo Ehlert aus 15 Metern ab – 2:2. Der FVR II versuchte in der Schlussphase zwar nochmals alles, um den Sieg zu erringen, wurde aber, wie die ganze zweite Halbzeit über, vor dem Tor nicht mehr gefährlich.

Ravensburgs Trainer Fabian Hummel gab sich nach der Partie enttäuscht: „Wir haben das Spiel bis zum 2:0 eigentlich im Griff. In der zweiten Halbzeit war dann kein Zug mehr dahinter und wir haben nicht zu unseren Stärken gefunden.“ Ochsenhausens Spielertrainer Mathias Wesolowski hingegen zeigte sich im großen Ganzen zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Die ersten 30 Minuten waren katastrophal. Dann haben wir ins Spiel gefunden und sind nochmals gut zurückgekommen.“