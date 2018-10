SVO gastiert im Derby bei Laupheim

Die Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen treten am zweiten Spieltag der Landesliga Süd am Samstag zum Derby beim TSV Laupheim an. Spielbeginn ist um 15 Uhr in der Herrenmahdhalle.

In Laupheim treffen zwei Verlierer des ersten Spieltags aufeinander. Die Gastgeberinnen konnten nach starkem Beginn (25:15) ihren Anfangsschwung nicht beibehalten und unterlagen beim SC Weiler/Fils noch deutlich mit 1:3. Ähnlich wie die Ochsenhauserinnen muss der TSV jedes Jahr einige erfahrene Spielerinnen wegen Studium oder Berufsausbildung abgeben und das Team durch Jugendspielerinnen ergänzen. Deshalb wird es unter anderem in dieser Begegnung darauf ankommen, wer sich schneller an die Anforderungen der Landesliga anpassen kann.

Beim SVO ist noch nicht sicher, wer von den routinierten Spielerinnen auflaufen kann, da in der vergangenen Woche Studienbeginn war. Die jüngsten drei Spielerinnen haben am Vorwochenende in der U16 ein Erfolgserlebnis feiern können, als sie im Spitzenspiel den Hauptkonkurrenten VfB Friedrichshafen mit 2:0 besiegen konnten. Somit dürften sie trotz der weit schwereren Aufgabe in der Landesliga top motiviert sein.

Im Training unter der Woche wurde weiterhin an der Stabilität gearbeitet. Die Entwicklung des jungen Teams macht ständig Fortschritte, heißt es aus dem SVO-Lager. Da Trainerin Inge Arendt aktuell ansonsten keine Krankheits- oder Verletzungssorgen zu beklagen hat, dürfte es in Laupheim zu einem interessanten Spiel mit offenem Ausgang kommen.