SVO-Frauen starten auswärts in die Saison

Mit einer Woche Verspätung – Grund war die Heirat einer gegnerischen Spielerin – starten die Ochsenhauser Volleyballerinnen am Wochenende bei der SG Volley Alb in die Saison 20/21. Spielbeginn ist am Samstag um 15 Uhr in der Sporthalle des Max-Planck-Gymnasiums in Heidenheim.

Nach dem coronabedingten Abbruch der Vorsaison und dem darauffolgenden Abstieg nach vierjähriger Landesligazugehörigkeit beginnt nun in der Bezirksliga Süd ein neues Kapitel. Verändert hat sich personell nicht viel. Mit Lynn Keese (TG Biberach III) und Viktoria Gleißner (TG Biberach II) gab es zwei Zugänge. Beide haben aber schon vergangenes Jahr erfolgreich im U18-Team (Württembergischer Vizemeister 2020) des SVO mitgewirkt.

Recht dünner Kader

Von den Bad Waldseer Spielerinnen aus der Vorsaison sind alle studien- oder ausbildungsbedingt nicht mehr dabei, trotzdem läuft die Mannschaft derzeit noch unter dem Namen SG Ochsenhausen/Bad Waldsee. Trainerin Inge Arendt und der neue Co-Trainer Malte Missoweit müssen mit einem recht dünnen Kader von nur acht Spielerinnen auskommen. Das Team hat sich seit dem Ende der Sommerferien gut vorbereitet, Schwerpunkt war primär das Zusammenspiel aller Mannschaftsteile. Trotz des weiter jungen Durchschnittsalters (16,5 Jahre) haben die meisten Spielerinnen nach zwei Jahren Landesligaerfahrung schon eine gewisse Abgeklärtheit, um auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Neben Lynn Keese und Viktoria Gleißner gehören die Angreiferinnen Luisa Wiest und Tabea Willmann, die Mittelblockerinnen Marie Habrik und Paulina Schöner sowie Libera Evelyn Stiben und Zuspielerin Theresa Habrik zum Kader.