SVO-Frauen beenden Saison mit Sieg

Die Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen haben in der Landesliga Süd am letzten Spieltag der Saison beim TSV Eningen mit 3:1 (25:16, 20:25, 25:19, 25:17) gewonnen.

Personell konnte SVO-Trainerin Inge Arendt diesmal fast aus dem Vollen schöpfen, einzig Sandra Meidert lag mit einer Erkältung im Bett. Dafür kam mit der 15-jährigen Marie Habrik eine weitere Nachwuchsspielerin in der Mitte zum Einsatz. Mit konstant druckvollen Aufschlägen gelang es dem SVO, den ersten Satz deutlich mit 25:16 zu gewinnen.

Die Gastgeberinnen, die noch nicht ganz gesichert waren, mobilisierten nochmals ihre letzten Reserven und lagen in Satz zwei schnell vorn. Mit einer Umstellung – Henriette Elsäßer durfte außen spielen – versuchte der SVO dem Druck des TSV Herr zu werden – erfolglos, der ging 20:25 verloren. Aber danach hatte man sich stabilisiert und harmonierte besser. Nach guten Annahmen von Simone Rapp und Johanna Gräser konnte Zuspielerin Franziska Arendt ihre Angreiferinnen Maike Knaus, Luisa Wiest und Leonie Knaus gekonnt in Szene setzen. Mit 25:19 ging Satz drei an Ochsenhausen. Auch im vierten Satz dominierte der SVO und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Beim 25:17 hatte man auch die letzte Herausforderung in dieser Saison geschafft und belegte wie im Vorjahr Rang drei in der Abschlusstabelle.