Die Landesliga-Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen spielen am kommenden Sonntag in heimischer Halle gegen den Tabellenersten TSG Reutlingen und das Schlusslicht TSV Burladingen II. Spielbeginn ist um 10 Uhr in der Sporthalle Herrschaftsbrühl.

Mit der TSG Reutlingen stellt sich das bislang einzige ungeschlagene Team der Klasse in Ochsenhausen vor. Nur einen Satz haben die Reutlingerinnen am vergangenen Spieltag in Blaustein abgegeben. Deutliche Siege gab es bisher beim TSV Burladingen und in den Heimspielen gegen den SC Weiler/Fils und die SG Volley Alb. Da Ochsenhausen vor zwei Wochen bei den Volley-Alb-Frauen deutlich unterlag, dürfte der SVO gegen Reutlingen eigentlich keine Chance haben. Doch zu Hause legte das junge Team von Inge Arendt bisher meist einen Zahn zu. Im Vorjahr siegte der SVO zu Hause 3:1, in Reutlingen konnte man krankheitsbedingt nicht antreten. Schon deshalb dürften die Gäste mit großer Motivation in die Rottumstadt kommen.

Im zweiten Spiel empfängt der SVO den noch punkt- und satzlosen TSV Burladingen II. Wegen einiger Abgänge in der Regionalligamannschaft musste der TSV einige Spielerinnen von unten hochziehen, sodass das derzeitige Team nicht das Leistungsvermögen hat, mit dem es aus der Bezirksliga aufgestiegen war. Dennoch ist Vorsicht angebracht, da die Älblerinnen immer wieder mal ehemalige Spielerinnen in den Ring werfen können.