SVO bezwingt im Derby Laupheim

Die Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen haben einen 3:1 (17:25, 27:25, 25:19, 25:14)-Derbyerfolg beim TSV Laupheim gelandet. Für den SVO war es der erste Saisonsieg.

Die SVO-Spielerinnen gingen von Beginnen an hoch konzentriert zu Werke und gingen einige Male in Führung. Doch Mitte des ersten Satzes passte die Annahme nicht mehr, Ochsenhausen konnte keinen Druck mehr aufbauen, was die Laupheimerinnen zum Satzgewinn nutzten. Auch in Durchgang zwei schien es anfangs so, als fände der SVO kein Mittel, um der Kampfstärke des TSV etwas entgegensetzten zu können. 12:21 lag Ochsenhausen hinten. Dann kam SVO-Kapitänin Johanna Gräser zum Aufschlag und brachte die Gäste wieder bis auf 20:21 heran. Ein letztes Aufbäumen der Laupheimerinnen zum 22:20 reichte nicht mehr, der SVO gewann Satz zwei mit 27:25.

Das gab den Ochsenhauserinnen Auftrieb. Der SVO trat nun selbstbewusst auf. Die Routiniers Leonie Knaus, Johanna Gräser, Sandra Meidert und Maike Knaus kamen im dritten Satz immer häufiger mit ihren Angriffen durch, Luisa Wiest war ebenso kaum zu bremsen. Auch die Annahme klappte jetzt, sodass Zuspielerin Theresa Habrik die Bälle immer präziser verteilen konnte. Das Resultat: Satz drei ging mit 25:19 an das Team von Trainerin Inge Arendt. Damit war der Knoten bei Ochsenhausen endgültig geplatz. Maike Knaus machte aus einem 1:3-Rückstand in Satz vier eine 13:3-Führung, sechs Aufschlagpunkte von Sandra Meidert folgten. Klar ging der Durchgang letzten Endes mit 25:14 an den SVO, dessen 3:1-Sieg damit perfekt war. Der SVO steht nun überraschend auf Tabellenplatz vier.

Im nächsten Spiel muss der SVO in rund zwei Wochen in Heidenheim bei der SG Volley Alb antreten.