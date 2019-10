SV Reinstetten verliert deutlich

Der SV Reinstetten hat in der Frauenfußball-Landesliga II beim FV 08 Rottweil klar mit 0:6 (0:3) verloren. Der SVR rangiert dennoch in der Tabelle weiter auf Rang sieben.

Rottweil startete besser in die Partie und ging durch einen Freistoß früh mit 1:0 in Führung (1.). Der FV übte weiter Druck aus und erhöhte danach durch einen Doppelschlag (11., 13.) auf 3:0. Der SVR kam danach immer besser ins Spiel verpasste es allerdings, das 1:3 zu erzielen. Nach der Halbzeitpause gelang es Rottweil durch schnelle Konter die Führung weiter auszubauen. In Minute 56 fiel das 4:0, dem noch das 5:0 (60.) und 6:0 folgten (80.). Es war ein deutlicher und durchaus verdienter Sieg für Rottweil, der allerdings einen höheren Niveauunterschied vermuten lässt, als das Spiel auf dem Platz zeigte. Nächsten Sonntag trifft der SVR auf den Verbandsligaabsteiger aus Frommern im heimischen Waldstadion. Tore: 1:0 Nina Plietsch (1.), 2:0 Nina Dolch (11.), 3:0 Johanna Bantle (13.), 4:0 Marline Stummer (56.), 5:0 Lisa Wentzineer (60.), 6:0 Debora Theis (80.).