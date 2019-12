SV Reinstetten verliert auswärts

In der Landesliga II haben die Fußballerinnen des SV Granheim die Tabellenführung durch einen 2:1-Heimerfolg gegen den SV Reinstetten übernommen. Der SV Reinstetten ist nun Tabellensiebter.

SV Granheim – SV Reinstetten 2:1 (0:0). Beide Clubs starteten gut ins Spiel, wobei die Heimmannschaft mehr Zug zum Tor entwickelte. Die Chancen ließ Granheim aber zunächst ungenutzt. In der zweiten Halbzeit verschliefen die Gäste die Anfangsphase und gerieten mit 0:2 in Rückstand. Nach einem Eckball konnte der SV Reinstetten schließlich auf 2:1 verkürzen. Mit etwas Zählbarem konnten sich die Gäste in der hitzigen Partie am Ende aber nicht mehr belohnen. Tore: Lea König (46.), 2:0 Nancy Oßwald (52.), 2:1 Katja Haas (86.).