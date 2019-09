SV Reinstetten verliert auswärts

Der SV Reinstetten hat am zweiten Spieltag in der Frauenfußball-Landesliga II mit 1:2 (0:1) bei der SG Altheim verloren. Dadurch rutschten die Reinstetterinnen in der Tabelle auf den siebten Platz ab.

Bereits nach zehn Minuten nutzte der Gastgeber eine Unstimmigkeit in der SVR-Abwehr und ging durch Lena Scherb mit 1:0 in Führung. Reinstetten kam mit der Zeit immer besser ins Spiel, der Ausgleich resultierte aber nicht aus den Bemühungen. Anders die SG Altheim: In der 83. Minute legte Lena Scherb per Foulelfmeter das 2:0 nach. Julia Hartmann gelang zwar per Kopf in der 90. Minute noch der Anschlusstreffer, dabei blieb es jedoch letztlich.