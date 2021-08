SV Reinstetten unterliegt Eglofs

Der Frauenfußball-Landesligist SV Reinstetten hat in der ersten Runde des WFV-Pokals mit 3:4 (2:2) beim SV Eglofs verloren.

Nach einem unglücklichen Abspielfehler vor dem eigenen Tor konnte Eglofs bereits in der vierten Minute in Führung gehen. In Minute zehn traf Miriam Rapp zum 1:1. Der SVR kam nun besser ins Spiel. Tina Haas erzielte aus kurzer Distanz den Führungstreffer zum 1:2 (31.). Noch vor der Halbzeitpause allerdings glich der Gastgeber wieder aus.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Reinstetten zunächst das Spielgeschehen – bis zur 53. Minute, als Eglofs zum 3:2 traf. Zwar konnte Victoria Brinsa zwischenzeitlich nochmals den Ausgleich erzielen (60.), doch dann markierte Eglofs das Tor zum 4:3-Endstand (74.).