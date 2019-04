SV Reinstetten schlägt Burgrieden

Der SV Reinstetten hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI das Nachholspiel gegen den SV Burgrieden zu Hause mit 1:0 (1:0) gewonnen. Der Gastgeber fand in der ersten Hälfte etwas besser ins Spiel, es gab jedoch insgesamt wenig Torraumszenen. In der 34. Minute erzielte dann Sophia Ströbele das 1:0 für Reinstetten. Nach der Halbzeitpause verlief die Partie ausgeglichen, trotz guter Torchancen blieb es schlussendlich beim 1:0 durch das der SVR den Abstand zu Rang eins auf zwei Punkte verkürzte.