SV Reinstetten punktet auswärts

Der SV Reinstetten hat sich in der Frauenfußball-Landesliga II auswärts 2:2 (2:1) vom SV Granheim getrennt. Reinstetten kamen gut ins Spiel und machte von Beginn an Druck nach vorn. Durch einen Weitschuss markierte Aylin Rapp (5.) das 1:0 des SVR. Granheim glich wenig später durch einen Weitschuss von Franziska Uhl (13.) aus. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Sophia Ströbele (40.) den SVR mit 2:1 in Führung.

In der zweiten Hälfte verlief das Spiel recht ausgeglichen. Der SVR hatte mehrere Torchancen, konnte diese jedoch nicht in etwas Zählbares ummünzen. In der Nachspielzeit glich Granheim durch einen umstrittenen Elfmeter, den Franziska Uhl (90. +1) verwandelte, zum 2:2-Endstand aus. Am kommenden Spieltag hat Reinstetten nun spielfrei.

Der zweite Riß-Vertreter, der FC Bellamont, hat derweil am Sonntag, 4. Oktober (Anstoß: 12.15 Uhr), Heimrecht gegen den FV Bad Saulgau.