SV Reinstetten legt perfekten Start hin

Der Aufsteiger SV Reinstetten hat in der Frauenfußball-Landesliga II einen perfekten Start hingelegt. Der SVR gewann zu Hause gegen den SV Granheim mit 1:0 (0:0).

Bei der Mannschaft von Trainer Erich Kraus war von Anfang an war hundertprozentige Bereitschaft zu sehen. Beide Teams legten ein hohes Tempo an den Tag. Das Geschehen spielte sich jedoch in Halbzeit eins größtenteils in der Hälfte der Gäste ab. Immer wieder erarbeitete sich Reinstetten Torchancen und setzte den Gegner unter Druck. Allerdings fehlte zur Führung die letzte Konsequenz, auch erschwert durch die gut stehende Verteidigung des SVG. Die Gäste verzeichneten vor der Pause noch einen Lattentreffer nach einem Freistoß.

Kurz nach dem Seitenwechsel markierte Zugang Julia Hartmann nach einem Eckball von Aylin Rapp den verdienten Führungstreffer für Reinstetten (47.). Danach ging weiter sehr hitzig zu. Nach 95 Minuten erklang letztlich der Abpfiff und der SV Reinstetten hatte gegen einen starken Gegner den ersten Landesligasieg eingefahren.