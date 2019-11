SV Reinstetten landet Heimsieg

Der SV Reinstetten hat in der Frauenfußball-Landesliga II das Heimspiel gegen den TSV Frommern mit 2:1 (0:1) gewonnen. Der SVR startete mit der nötigen Aggressivität in die Partie und hätte in den ersten zehn Minuten bereits in Führung gehen müssen. Trotz der Überlegenheit markierte der TSV Frommern in der 35. Minute das 0:1. Nach der Halbzeit war der SVR weiterhin die bessere Mannschaft und kam auch zu hoch verdientem Ausgleich. Damit war Reinstetten aber noch nicht zufrieden und kämpfte weiter. Der Lohn: Kurz vor Schluss markierte Anja Fakler den 2:1-Siegtreffer. Tore: 0:1 Lisa Scheuble (35.), 1:1 Sophia Ströbele (78.), Anja Fakler 2:1 (87.).