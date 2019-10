Der SV Reinstetten hat in der Frauenfußball-Landesliga II beim SV Unterdigisheim mit 1:2 (0:1) verloren. Der SVR war zwar von Anfang an überlegen, ging am Ende aber dennoch leer aus.

Nach einer Unstimmigkeit in der Reinstetter Abwehr markierte der SVU kurz vor der Halbzeitpause das 1:0 durch Larissa Wäschle (43.). Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte gelang Anja Fakler (46.) der Ausgleich für den SVR. Wenige Minuten später ging der Gastgeber durch einen unglücklichen Elfmeter, den Tatjana Weiger (62.) verwandelte, mit 2:1 in Führung. Danach drängte Reinstetten auf das 2:2, doch der SVR brachte den Ball nicht mehr über die Linie.