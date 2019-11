SV Reinstetten fährt Heimsieg ein

Der SV Reinstetten hat in der Frauenfußball-Landesliga II zu Hause gegen den TSV Albeck mit 2:1 (2:0) gewonnen. In der Tabelle ist der SVR (18 Punkte) weiter Sechster.

Die Heimelf startete mit viel Druck ins Spiel und ging nach einem Torwartfehler, den Katja Haas (37.) nutzte mit 1:0 in Führung. Sophia Ströbele erhöhte in der 44. Minute per Fernschuss auf 2:0. Nach der Pause legte der Gast einen Gang zu und verkürzte durch Sandra Dieterich auf 2:1 (47.). In der Folge ging Reinstetten in der Abwehr weiter konsequent zur Sache und ließ nichts mehr anbrennen.