SV Ochsenhausen will sich an Tabellenspitze festsetzen

Der SV Ochsenhausen ist weiterhin ungeschlagen in der Fußball-Landesliga. Am Freitag gastiert der SVO beim FC Ostrach um 19 Uhr und will diese Serie nicht abreisen lassen.

Die Ochsenhauser stehen vor dem siebten Spieltag mit 14 Punkten auf dem zweiten Tabellenrang. Nur der Verbandsliga-Absteiger FC Albstadt ist besser und steht mit 15 Zählern an der Tabellenspitze. Zuletzt erarbeitete sich der SVO einen 1:0-Heimsieg gegen den Aufsteiger TSV Nusplingen. „Wir können die Tabelle lesen und wissen, dass wir eigentlich der Favorit gegen Ostrach sein werden“, sagt Simon Boscher, der zusammen mit Mathias Wesolowski das Spielertrainer-Duo des SVO bildet. „Trotzdem erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe“, ergänzt Boscher.

Für den FC Ostrach verläuft die Saison bislang eher durchwachsen. Mit nur sechs Punkten stehen die Ostracher auf dem elften Tabellenplatz. Punktgleich mit dem FCO ist die TSG Balingen II, die sich auf dem zwölften Rang, also auf dem Relegationsplatz, wiederfindet. Um einen endgültigen Absturz in das hintere Tabellenviertel zu vermeiden, werden die Ostracher am Freitag wohl alles in die Waagschale werfen. „Es wird nicht leicht werden, aus Ostrach Punkte mitzunehmen. Sie haben diese Saison erst fünf Gegentore kassiert und haben somit die beste Verteidigung der Liga“, sagt SVO-Spielertrainer Boscher. Durch die vergangenen Spiele gegen Nusplingen, Straßberg und Bad Schussenried ist man in Ochsenhausen aber bestens gewappnet für die kommende Partie. „Ostrach spielt ähnlich wie unsere letzten paar Gegner. Hinten stehen sie sehr gut, in der Offensive lauern sie auf Konter und konzentrieren sich auf das Umschaltspiel“, sagt Simon Boscher. „Wir müssen geduldig spielen und auf die richtige Lücke warten.“

Drei Punkte sind das Ziel

Obwohl man sich beim SVO nicht als klaren Favoriten für das Spiel gegen Ostrach sieht, sind die Ziele klar abgesteckt. „Wir wollen auf jeden Fall drei Punkte mit nach Hause nehmen“, so Boscher.

In der Tabelle der Landesliga geht es zurzeit vor allem im oberen Drittel sehr eng zu. Mit einem Sieg würden die Ochsenhauser die Tabellenführung übernehmen, der derzeitige Spitzenreiter FC Albstadt hat spielfrei. Bei einer Niederlage hätten aktuell drei Vereine die Möglichkeit, am SVO vorbeizuziehen.

Im Auswärtsspiel gegen den FCO fehlen Simon Boscher und Mathias Wesolowski einige Spieler. Timo Ehlert ist verletzt (Muskelfaserriss) und Konrad Licht ist ebenfalls angeschlagen. Lennard von Rüden ist wie schon die gesamte Saison wegen eines Kreuzbandrisses nicht einsatzbereit. „Ansonsten sind wir vollzählig“, sagt Simon Boscher.