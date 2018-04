Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga gegen das Tabellenschlusslicht TSG Ehingen verloren. Der SVO unterlag zu Hause mit 0:2 (0:0). Die Tore für die TSG erzielten Narciso Filho (51.) und Daniel Topolovac (56.). Während die Ehinger durch den Sieg am Samstag in der Tabelle auf Platz 15 kletterten, rutschte Ochsenhausen auf Rang acht ab.