SV Ochsenhausen steigt in Bezirksliga auf

Die Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen haben den Aufstieg in die Bezirksliga Süd geschafft. Der Sprung nach oben gelang dem Team von Trainerin Inge Arendt in der zweiten Relegationsrunde in Schechingen in der Nähe von Schwäbisch Gmünd.

14 Siege und nur zwei Niederlagen hatten für den SV Ochsenhausen in der Punktrunde in der A-Klasse Süd II zu Buche geschlagen. Trotz dieser Bilanz verpasste der SVO die Meisterschaft und den direkten Aufstieg. Daher musste das SVO-Team, das ein Durchschnittsalter von 16 Jahren hat, den Umweg über die Relegation nehmen, um den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse zu schaffen.

In der ersten Relegationsrunde musste der SVO in Betzingen bei Reutlingen ran. Nach Siegen gegen die TSG Salach und die TSG Tübingen sowie einer knappen Niederlage gegen die SpVgg Holzgerlingen reichte es für Ochsenhausen noch nicht für die Bezirksliga.

Konzentriert zum Saisonziel

Wegen des Abschneidens durfte der SVO aber auch in der zweiten Qualifikationsrunde antreten. Dieses Aufstiegsturnier fand in Schechingen in der Nähe von Schwäbisch Gmünd statt. Im ersten Spiel gegen den Gastgeber TV Heuchlingen hatten die Ochsenhauserinnen noch einige Probleme mit der niedrigen Hallendecke. Satz eins ging daher verloren (23:25). Danach hatte sich der SVO aber an die Hallenverhältnisse gewöhnt. Ochsenhausen holte sich Satz zwei (25:18) und den Tiebreak (15:13) – der erste Sieg gegen den bisherigen Bezirksligisten war unter Dach und Fach. Der zweite Gegner, die SG Reichenbach/Donzdorf, stellte keine allzu große Hürde für den SVO dar. Ochsenhausen setzte sich in zwei Sätzen durch (25:19, 25:17). In Spiel drei verlor der SVO den ersten Satz gegen die SpVgg Holzgerlingen deutlich (16:25), gewann aber Durchgang zwei (26:24). Im Tiebreak musste sich das Arendt-Team dann aber mit 6:15 geschlagen geben. In der letzten Partie gegen den SVG Kirchberg musste daher ein Sieg her, um das angestrebte Saisonziel Aufstieg noch zu schaffen. Der SVO ging die Aufgabe konzentriert an, gewann Satz eins und zwei jeweils mit 25:14 und sicherte sich durch den Sieg die Eintrittskarte für die Bezirksliga Süd.

SVO: Henriette Elsäßer, Alina Maier, Lina Bartschinski, Jessica Natterer, Nadja Frisch, Diana Mitrachow, Charlotte Elsäßer, Johanna Gräser, Alexandra Lörinc, Maike Knaus, Simone Rapp.