SV Ochsenhausen setzt ein Ausrufezeichen

Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga schnell zurück in die Spur gefunden. Eine Woche nach dem 0:5 gegen Straßberg setzten die Ochsenhauser mit dem 5:2 (2:0)-Erfolg bei Aufstiegsaspirant FV Rot-Weiß Weiler ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.

„Es ist schön zu wissen, dass die Mannschaft in der Lage ist, so eine Topleistung abzurufen. Das macht Mut für die nächsten Wochen“, so ein erleichterter Spielertrainer Oliver Wild. Und Wild war es, der seine Mannschaft früh auf Kurs brachte. Es war noch keine Minute gespielt, als ein Weiler Innenverteidiger Wild einen Querpass in die Füße spielte und der aus 25 Metern direkt abzog – 0:1 (1.). „Das hat uns in die Karten gespielt, auch wenn Weiler fortan wahnsinnig Druck gemacht hat“, so der SVO-Spielertrainer weiter. Doch während Weilers Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt waren, legte Ochsenhausen nach. Einen Freistoß von Michael Wild verwertete Konrad Licht per Drehschuss zum 0:2 (23.). Der SVO blieb durch Konter gefährlich und erzielte sogar das vermeintliche 0:3, doch das Schiedsrichtergespann hatte Torschütze Oliver Wild zum Ärger der Gäste im Abseits gesehen.

Und so wurde es kurz nach der Pause wieder spannend, als Weiler durch Andreas Reichart (50.) verkürzte. „Ein ungünstiger Zeitpunkt, aber wir waren an diesem Tag nicht aufzuhalten“, stellte O. Wild fest. Und tatsächlich währte die Hoffnung der Gastgeber auf ein Comeback nur kurz, denn der SVO zog wenig später per Doppelschlag davon. Zunächst setzte sich Michael Wild stark durch und einen Lupfer an die Latte, den Abpraller nickte Bruder Oliver ein – 1:3 (53.). Eine Minute später, Weiler hatte alles nach vorne geworfen, spielte der SVO einen astreinen Konter über die Stationen Louis Bendel, O. Wild und Torschütze Licht.

Weiler steckte nicht auf und wurde mit dem 2:4 (73.) durch Dominic Snelinski für seinen Aufwand belohnt. Doch kurz darauf war die Partie entschieden: Zunächst kassierte Weilers Kapitän Dominik Dieiing die Gelb-Rote Karte (74.) und kurz darauf schloss Thilo Denzel einen Sololauf über das halbe Spielfeld zum 2:5 ab.

„Das waren drei enorm wichtige Punkte, die nicht unbedingt eingeplant waren. Das fühlt sich gut an“, so Spielertrainer Wild, der noch Aushilfskeeper Eberson Bortolini für eine tadellose Leistung lobte.