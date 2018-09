SV Ochsenhausen ist fürs Spitzenspiel gerüstet

Der SV Ochsenhausen ist in der Fußball-Landesliga schnell auf den Erfolgsweg zurückgekehrt. Nach der ersten Niederlage gegen Weiler brachte der SVO mit dem 2:1 (1:1)-Erfolg seinerseits dem FV Ravensburg II die erste Saisonpleite bei. Der SVO rangiert nun nach fünf Spieltagen mit zehn Zählern auf dem dritten Platz.

Dementsprechend zufrieden ist derzeit Spielertrainer Oliver Wild: „Wir genießen den Blick auf die Tabelle und freuen uns jetzt auf das Duell eins gegen drei“, sagte Wild im Hinblick auf das anstehende Derby gegen den neuen Spitzenreiter FV Biberach am kommenden Wochenende.

Anders als Weiler in der Woche zuvor präsentierten sich die Ravensburger Gäste wesentlich aktiver und um die Spielkontrolle bemüht. Den besseren Start erwischte allerdings Ochsenhausen, sodass die frühe Führung durch Konrad Licht auch in Ordnung ging. Spielmacher Michael Wild hatte Licht mit einem Freistoß von der Mittellinie glänzend bedient, der SVO-Angreifer den Ball zunächst mit der Hacke verarbeitet, um ihn dann per Dropkick unhaltbar im Tor zu versenken. „Doch nach dem Tor haben wir unverständlicher Weise einen Gang zurückgeschaltet“, ärgerte sich Spielertrainer Oliver Wild. Die Ochsenhauser konnten froh sein, nur den Ausgleich durch Omar Jatta kassiert zu haben. Nach einem Freistoß war der Ball zunächst nach einem Ravensburger Kopfball gegen den Innenpfosten und dann direkt vor die Füße Jattas gesprungen.

Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit dem glücklichen Ende für den SVO. Nachdem kurz zuvor ein abgefälschter Freistoß der Gäste an die Latte geklatscht war, sorgte der eingewechselte Alexander Ziesel für den Siegtreffer. Der Angreifer sorgte für ordentlich Dampf auf der linken Seite und profitierte in dieser Szene von einem starken Zuspiel von Michael Wild.