SV Ochsenhausen ist aus dem Gröbsten raus

Der SV Ochsenhausen hat zu Hause das Nachholspiel der Fußball-Landesliga gegen den FV Altheim mit 3:0 (0:0) gewonnen und damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Treffer für den SVO erzielten nach dem Seitenwechsel Burak Kesici, Alexander Ziesel und David Mayer.

Es war kein gutes Landesliga-Spiel. Beide Mannschaften hatten offensichtlich viel mit ihrer eigenen Psyche, aber auch mit dem holprigen Platz im Stadion am Kloster in Ochsenhausen zu tun. Vor allem im ersten Durchgang boten beide Vereine phasenweise Fußball zum Abgewöhnen. Viele lange, meist unkontrollierte Bälle aus der eigenen Abwehr prägten die Partie vor 150 Zuschauern, die mehr die Abendsonne, denn das Spiel genossen. Dennoch gab es auch in Halbzeit eins die andere oder andere Tormöglichkeit. Vor allem die Gäste aus Altheim, denen das Wasser nach dieser Niederlage bis zum Hals steht, haderten mit ihrer Chancenverwertung. Ochsenhausen zeigte sich vor allem bei Eckbällen und Hereingaben unsicher im Verteidigen, doch Florian Geiselhart oder auch Markus Locher konnten für die Gäste kein Kapital aus den Fehlern des SVO schlagen.

„Ich bin schon mehr sauer als enttäuscht, denn wir hätten hier heute was mitnehmen können, wenn nicht müssen“, offenbarte Altheims Trainer Marc Max seinen Gemütszustand nach dem Abpfiff. Insbesondere die Großchance von Johannes Schwörer beim Stand von 1:0 für Ochsenhausen wurmte den Übungsleiter. Der junge Stürmer hatte sich im Zweikampf gegen Thilo Denzel durchgesetzt, den Ball aber allein vor Keeper Jan Besenfelder doch noch verstolpert. Das hätte der Ausgleich für Altheim sein müssen (64.).

Den Führungstreffer für die Gastgeber, die nach der Pause wesentlich temporeicher und ballsicherer agierten, hatte Kesici nach 51 Minuten markiert. Kapitän Andreas Ludwig hatte sich zum wiederholten Mal am rechten Flügel durchgespielt, präzise geflankt und die Kopfballablage von Ziesel verwandelte der Zugang aus Sonthofen mit einem Flachschuss. Solche Kombinationen hatten die Ochsenhauser Anhänger in Durchgang eins schmerzlich vermisst. „Ich habe das auch in der Halbzeit angesprochen, dass wir von hinten raus druckvoller und präziser spielen müssen“, erklärte SVO-Spielertrainer Oliver Wild die doch sichtbare Wandlung seiner Mannschaft.

Zudem nutzte das Team dann auch die Torchancen. Ziesel erhöhte nach 76 Minuten auf 2:0 mit einer sehenswerten Direktabnahme. Auch der dritte Treffer des SVO war nicht weniger schön, als Mayer den Ball über den herausstürzenden Gästetorwart Matthias Maier ins Tor lupfte (87.). Altheim hatte nach der vergebenen Chance von Schwörer nichts mehr nach vorn zu bieten. „Es wird sehr schwer in den kommenden Wochen, zumal wir auch aktuell vier verletzte Stammspieler haben“, musste Marc Max feststellen. Anders die Laune im Lager des SV Ochsenhausen. „Nach den beiden Siegen gegen Mitkonkurrenten können wir jetzt durchatmen und richtig Ostern feiern“, kündigte Oliver Wild vier trainingsfreie Tage an.