SV Ochsenhausen gelingt souveräner Sieg in Burladingen

Nicht all zu schwer ist den Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen der 3:0-Erfolg beim Tabellenletzten TSV Burladingen II in der Landesliga Süd gefallen. Ohne an ihr Limit zu gehen, brachten sie alle Sätze relativ sicher nach Hause.

Allerdings merkte man den Ochsenhauserinnen zu Beginn schnell an, dass in der vergangenen Woche wegen der Schulferien kein regelmäßiges Training stattgefunden hatte. Die SVO-Spielerinnen taten sich recht schwer, ihren Rhythmus zu finden. Zum Glück für den SVO wurden die Gäste in der Anfangsphase allerdings nur wenig vom Gegner gefordert, sodass es nach und nach immer besser gelang, das gewohnt sichere Aufbauspiel durchzuziehen. Dadurch konnten die Gastgeberinnen immer weniger ihre Angriffsbälle erfolgreich im Ochsenhauser Feld unterbringen. Besonders Libera Sandra Meidert strahlte in der Annahme und in der Abwehr durch ihre Ruhe Stabilität auf die ganze Mannschaft aus. Mit 25:17 gewann der SVO den ersten Satz und den zweiten mit 25:13. Nach nur 19 Minuten hatte man schon fast das Gefühl, dass sich die Älblerinnen aufgegeben hatten. Doch dann legten diese nochmals etwas zu, die Ochsenhauserinnen mussten in der Folge schon recht konzentriert zu Werke gehen, um am Ende mit 25:17 auch den dritten Satz erfolgreich zu gestalten.

Da im vorangegangenen Spiel auch der direkte Konkurrent um den Relegationsplatz, der TSV Eningen, mit 3:0 gewann, änderte sich für den SVO nichts an der Ausgangslage. Wenn beide Teams in den restlichen drei Saisonspielen mit demselben Ergebnis aus der Halle gehen, dann hätten die Ochsenhauserinnen einen Punkt Vorsprung und könnten die Klasse direkt erhalten. Im nächsten Spiel am kommenden Wochenende erwartet den SVO eine schwere Aufgabe. Ochsenhausen spielt wie der TSV Laupheim beim Meisterschaftsfavoriten TSG Reutlingen.