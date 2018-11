SV Ochsenhausen erwartet schweres Auswärtsspiel

Ein schweres Auswärtsspiel haben die Volleyballerinnen des SV Ochsenhausen am Samstag in der Landesliga Süd zu bestreiten: In Blaustein geht es gegen eine Mannschaft, die in dieser Spielzeit noch weit unter den Erwartungen geblieben ist. Spielbeginn ist um 14 Uhr in der Blautalhalle.

Seien es die Verletzungen einiger Spielerinnen oder auch nur ein schwarzer Tag: Noch nie konnten die Gastgeberinnen im bisherigen Saisonverlauf leistungsmäßig richtig überzeugen.

Gegen den SVO soll nun endlich der Knoten platzen. Dagegen haben die Ochsenhauserinnen aber etwas. Beim vergangenen Heimspieltag gegen die TSG Reutlingen und den TSV Burladingen konnte man zeigen, welches Potenzial im Team schlummert. Ob die Ochsenhauserinnen dieses auch am kommenden Wochenende abrufen können, bleibt abzuwarten. Viel wird davon abhängen, ob die Studentinnen Johanna Gräser und Leonie Knaus rechtzeitig zum Spiel anreisen können und ob dem SVO Sandra Meidert wieder gesund zur Verfügung stehen wird. Denn ohne die Routine dieser drei Spielerinnen geht es noch nicht für das junge Team von Trainerin Inge Arendt.