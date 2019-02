Der Fußball-Landesligist SV Ochsenhausen bestreitet in der Wintervorbereitung ein weiteres Testspiel. Gegner ist am Donnerstag, 28. Februar, auf dem Kunstrasenplatz in Ochsenhausen der Bezirksliga-Spitzenreiter SV Mietingen (Anstoß: 18.45 Uhr).

Am Samstag, 9. März, steht für den SVO dann das erste Pflichtspiel in der Landesliga nach der Winterpause beim TSV Berg an (Anstoß: 15 Uhr).

Fabian Egger verlässt SVO

Unterdessen wurde bekannt, dass es in der Winterpause nach Konrad Licht (zum FC Memmingen II) noch einen weiteren Abgang bei Ochsenhausen gegeben hat. Torhüter Fabian Egger verließ den SVO in Richtung der SGM Altheim/Schemmerberg. „Er hat sich nach dem Ende der Wechselfrist Anfang Februar bei uns abgemeldet mit der Begründung, dass er sich mehr Spielzeit erhofft hatte“, sagt Ochsenhausens Abteilungsleiter Albrecht Biechele. „Mit der Abmeldung hat er in Kauf genommen, dass er sechs Monate gesperrt ist und frühestens im April für die SGM spielen kann.“ Laut FuPa Oberschwaben, dem Amateurfußballportal von Schwäbisch Media für die Region, bestritt Egger sein letztes Pflichtspiel für Ochsenhausens „Zweite“ am 21. Oktober 2018 gegen Haslach.