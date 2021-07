Südpack, Wölfle und Liebherr Hausgeräte veranstalten digitalen Berufsinformationstag

Unter dem Motto „Snap Your Job – Deine Zukunft. Deine Story“ veranstalten die Ochsenhauser Unternehmen Südpack, Wölfle und Liebherr Hausgeräte bereits zum zweiten Mal einen virtuellen Berufsinfotag.

Am Freitag, 16. Juli, können sich Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte umfassend über die drei Firmen und die angebotenen Ausbildungsberufe und Studiengänge informieren – und erhalten auch hilfreiche Tipps für den Berufseinstieg.

Am Freitag fällt der Startschuss für den Bewerbungsmarathon 2022. Bereits bei der ersten Veranstaltung dieser Art im vergangenen Jahr nutzten zahlreiche Interessierte die Gelegenheit, das Angebot der drei großen Ausbildungsbetriebe in Ochsenhausen kennenzulernen und Einblicke in den Berufsalltag zu gewinnen.

Das digitale Format ermöglicht den Arbeitgebern sich auch in Corona-Zeiten zu präsentieren und zukünftige Nachwuchskräfte für einen Ausbildungsberuf zu begeistern.

Der Vormittag ist dabei exklusiv für die Kooperationsschulen reserviert. Die Schülerinnen und Schüler erfahren in interaktiven Workshops mehr zum Bewerbungsprozess und wie sie am besten im Vorstellungsgespräch punkten können.

Ebenfalls im Fokus steht die Frage, ob eher eine Ausbildung oder ein duales Studium für einen gelungenen Karrierestart in Frage kommt – und welche Möglichkeiten sich dadurch für jeden Einzelnen eröffnen.

Anschließend empfehlen sich Südpack, Wölfle und Liebherr Hausgeräte den Teilnehmern mit Firmenpräsentationen, ehe dieser erste Teil mit einer Feedbackrunde abgeschlossen wird.

Von 13 bis 16 Uhr stellen Auszubildende und Studierende aus allen drei Unternehmen dann in fünf frei zugänglichen, 30-minütigen Sessions über Microsoft Teams die einzelnen Berufs- und Studiengänge aus ihrer Perspektive vor.

In Live-Schalten bekommen die Teilnehmer die Gelegenheit die Unternehmen mit ihren entsprechenden Ausbildungswerkstätten besser kennenzulernen. Fragen können über eine Chatfunktion oder im Nachgang per E-Mail gestellt werden.

Parallel zum Nachmittagsprogramm beantworten die Ausbildungsleiter der drei Firmen zwischen 13.30 und 15.30 Uhr persönlich alle Fragen rund um Ausbildung und Studium in einem eigenen Videochat.

Zum Abschluss findet dann noch die Auslosung des Gewinnspiels statt. Auch in diesem Jahr rechnen die Firmen mit einer regen Teilnahme. Das Ausbildungsangebot von Südpack, Wölfle und Liebherr Hausgeräte ist breit und reicht vom Elektroniker, Verfahrenstechniker und Fachinformatiker über kaufmännische Berufe bis hin zu Dualen Studiengängen.