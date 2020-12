Südpack veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht

Zum dritten Mal hat das Ochsenhauser Unternehmen Südpack einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht – auf freiwilliger Basis, wie es betont. „In der aktuellen Publikation werden die in den Jahren 2018 und 2019 erzielten Fortschritte in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales transparent kommuniziert“, schreibt Südpack in einer Pressemitteilung. Zu den Schwerpunkten zählten insbesondere „die Roadmap für nachhaltige Folienverpackungen von Südpack sowie die Implementierung von Wertstoffkreisläufen im eigenen Unternehmen“.

Nachhaltigkeit sei bei Südpack ein „elementarer Baustein der Unternehmensstrategie“. „Als führender Folienhersteller und wegweisender Partner bei der Entwicklung von nachhaltigen Verpackungskonzepten hat die Unternehmensgruppe im Rahmen ihrer Nachhaltigkeits-Offensive in den vergangenen Jahren den Ausbau des innovativen Produktportfolios intensiv vorangetrieben“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Gleichzeitig wurden verschiedene Initiativen angestoßen, die insbesondere die Aspekte Materialreduzierung, Recyclingfähigkeit, nachwachsende Rohstoffe und Kreislaufwirtschaft berücksichtigen.“ Mit diesen Initiativen könnten die aktuellen wie auch künftigen Anforderungen der Verpackungsindustrie laut Südpack erfüllt werden, um den Ressourcenverbrauch bei der Herstellung von Verpackungen so gering wie möglich zu halten und Wertstoffkreisläufe zu schließen.