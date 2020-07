Die in Ochsenhausen ansässige Firma Südpack hat ein Joint Venture mit Kamakshi Flexiprints Pvt. unterzeichnet. Das teilt Südpack in einer Pressemeldung mit. Kamakshi Flexiprints ist laut Meldung ein führender Hersteller von bedruckten, flexiblen Verpackungsmaterialien mit Sitz in Ahmedabad, Indien. Die Firma wurde 1994 gegründet und beliefert die Lebensmittelindustrie und andere Industriezweige mit Verpackungslösungen.

Das Joint Venture umfasst den Neubau eines Produktionsstandortes in der Nähe von Ahmedabad. Ziel sei es, dem wachsenden Bedarf des indischen Marktes an Verpackungsmaterialien mit einem breiten Portfolio an flexiblen Folien gerecht zu werden, so Südpack. Der neue Standort wird mit hochmodernen Extrusions-, Druck-, Beschichtungs- und Kaschieranlagen ausgestattet und soll im Sommer 2021 eingeweiht werden. Dabei wird das Gebäude den IGBC-Standards für umweltfreundliches Bauen entsprechen.

Die Investition in dieses Joint Venture wird in der Meldung als „ein weiterer Schritt der internationalen Wachstumsstrategie der Südpack-Gruppe“ bezeichnet. „Wir sehen eine steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, flexiblen Barrierefolien sowohl für die Medizingüter- als auch die Lebensmittelindustrie auf dem indischen Markt, die nicht zuletzt aus den demographischen Veränderungen auf dem indischen Subkontinent resultiert. Mit Kamakshi Flexiprints haben wir einen Partner gefunden, der unsere Kultur, unsere Strategie und nicht zuletzt unsere hohen Qualitäts- und Servicestandards teilt, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden", sagt Tharcisse Carl, Geschäftsführer der Südpack-Gruppe.