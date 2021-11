Südpack gewinnt den Green Packaging Star Award 2021

Südpack ist weiterhin auf der Erfolgsspur: Mit einem hoch innovativen Verpackungskonzept begeisterte der Folienhersteller die Jury des renommierten österreichischen Branchenpreises Green Packaging Star Award. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Die Lösung sei eine Symbiose aus Recyclingfähigkeit und Materialreduzierung – und daher besonders ressourcenschonend. Dennoch biete sie eine gleichbleibend hohe Performance mit gewohnten Funktionalitäten sowie ein attraktives, produkt- und markengerechtes Design.

Die Liste an Auszeichnungen, die Südpack für seine nachhaltigen Verpackungskonzepte erhält, wird immer länger. Bereits 2020 wurde die Produktfamilie Pure Line mit dem Deutschen Verpackungspreis in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Im gleichen Jahr erhielt Südpack den „Sustainability Award“ in der Kategorie „Pre-Commercialized Innovation“ für eine Mozzarella-Verpackung von Zott, in der Kunststoffe aus chemischem Recycling verarbeitet werden. 2021 folgten der Deutsche Verpackungspreis in der Kategorie Wirtschaftlichkeit und auch der Verpackungspreis in Gold für die innovative SPQ-Drucktechnologie, die zu einem deutlich reduzierten Farb- und Lösemittelverbrauch im Verpackungsdruck beiträgt.

Mit dem Green Packaging Star Award wurde jetzt ein Produkt prämiert, das ebenfalls zur Ressourcenschonung beiträgt und damit der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungskonzepten gerecht wird. Die Verpackung für den in elf unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angebotenen Schinkenaufschnitt von Berger besteht aus einer PP-basierten Unterfolie und einer polypropylen-basierten Oberfolie. Die Recyclingfähigkeit der Materialien wurde vom unabhängigen Institut Cyclos mit mindestens 95 Prozent bewertet.

Die tiefziehfähige Ecoterm-Unterfolie zeichnet sich speziell durch ihre Temperaturbeständigkeit aus und ist insbesondere für Kochschinken, der gekühlt gelagert werden muss, eine ideale Wahl. Sie wurde hinsichtlich Siegelschichten und Barrierefunktionen optimal auf die Anforderungen bei Berger ausgelegt. Als weiteren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit erreicht Südpack mit dem innovativen Verpackungskonzept eine verlängerte Haltbarkeit der empfindlichen Produkte und beuge somit auch der Lebensmittelverschwendung durch vorzeitigen Verderb vor.

Nicht zuletzt seien die neuartigen Folien auch deutlich leichter – bei gleichbleibend optimaler Stabilität und Performance – sowie gewohnt hoher Bequemlichkeit für den Verbraucher. Insgesamt kann der Schinkenspezialist durch die Umstellung auf das neue Verpackungskonzept pro Jahr etwa 24 Tonnen Kunststoff einsparen. Ein weiterer Vorteil: Das geringe Gewicht wirkt sich positiv auf die CO2-Bilanz entlang der gesamten logistischen Kette aus. Und: Die Materialien sind problemlos auf konventionellen Verpackungsanlagen zu verarbeiten.

„Wir verzeichnen derzeit eine sehr starke Nachfrage nach unseren Produkten aus unserer Roadmap für nachhaltige Folienlösungen, die unter anderem Lösungen im Bereich Ressourcenschonung, Recycling sowie für das Schließen von Kreisläufen umfasst. Jedes neue Projekt, das wir erfolgreich für einen Kunden realisieren können, trägt also dazu bei, die Verpackungswelt nachhaltiger zu gestalten“, resümiert Valeska Haux, zuständig für das strategische Marketing bei Südpack.

Der Green Packaging Star Award wurde am 28. Oktober während des Österreichischen Verpackungstags im MAK, dem Museum für angewandte Kunst in Wien, an die Repräsentanten von Südpack und Berger Schinken überreicht.